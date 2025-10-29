La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal La sentencia desestima el recurso planteado por Germán Vicente quien ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo

D. Sánchez Vitugudino Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:58

La Audiencia Provincial de Salamanca ha ratificado la sentencia contra Germán Vicente, ex alcalde de Vitigudino y actual concejal del Consistorio, por el accidente laboral sufrido por un trabajador municipal durante su mandato al frente del ayuntamiento. Según dictaba el auto del juez, Vicente era considerado «autor penalmente responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave» y por ello se le condenaba a seis meses de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo para ser alcalde y responsable de seguridad en cualquier empresa, además dela imposición de una multa con una cuota diaria de diez euros durante seis meses, asumir los costes del procedimiento y, tanto él como el Ayuntamiento, deberán indemnizar al afectado y a la aseguradora con una cantidad total de 48.035,36 euros.

Tanto German Vicente como el Consistorio vitigudinense recurrieron la sentencia y ahora la Audiencia Provincial ha desestimado el escrito, argumentando que la sentencia no vulnera las normas o garantías procesales y descarta errores en la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso. «El acusado omitió su deber de facilitar medios necesarios para el desempeño del trabajo o la posibilidad de ser facilitados y no impedir su ejecución pese su conocimiento, que en el presente caso tuvo el infortunado colofón de concretarse en las graves lesiones sufridas por el trabajador accidentado, y por suerte nadie más cercano», detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, incidiendo en los mismos motivos al Ayuntamiento que se adhirió al recurso presentado por el acusado.

Finalmente, el escrito señala que esta sentencia «no es firme, contra ella cabe interponer recurso de casación». German Vicente ha confirmado a LA GACETA que este recurso ya ha sido presentado ante el Tribunal Supremo y que se está en espera de conocer la decisión de este organismo sobre la sentencia. Para Vicente, de mantenerse la resolución, «abre un precedente muy peligroso contra todos los alcaldes».

Los hechos

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018, cuando el empleado utilizó una escalera extensible para mover el telón del centro cultural de la villa, cuando la pestaña que la sostiene se rompió, haciéndole caer desde unos tres metros de altura, según detalla el auto como hecho probado. Esta caída le produjo secuelas que derivaron en una «declaración de incapacidad permanente total para la profesión habitual». El denunciante sufrió las siguientes lesiones: traumatismo facial y craneoencefálico, fractura del tabique nasal, fractura de costillas y varias vértebras.

En aquel momento, el por entonces alcalde, Germán Vicente, se encontraba al frente del personal municipal, como parte de las funciones inherentes al cargo. En su declaración, según recoge el auto, el trabajador «era ordenanza y sus funciones en el centro cultural eran exclusivamente abrir y cerrar el centro, nada más». Vicente asegura no saber quién corría y descorría el telón, y señala que tampoco tenía conocimiento de que existiera una escalera en el escenario para este fin. En su declaración el acusado aseguró no tener ninguna relación directa ni jerárquica con los operarios.

Por su parte, el denunciante alega que el jefe de personal era el alcalde, «y sus funciones como ordenanza eran muchas y varias», y añade: «…todos sabían que no funcionaba el telón», un hecho que asegura que había puesto en conocimiento del Ayuntamiento en numerosas ocasiones, al igual que «sabían que él se subía a la escalera y corría el telón, y nunca le dijeron nada al respecto ni se lo prohibieron».