Así vivieron el día del Cristo los pueblos de las sierras de Béjar y Francia

La lluvia fue este martes la gran protagonista de las celebraciones religiosas en honor al Cristo en numerosas localidades de las sierras de Béjar y Francia. Era día de fiestas patronales, pero el hecho de ser martes y de tener restricciones por la pandemia limitaron la actividad en la mayoría de las localidades a los actos religiosos en el interior del templo.

También hubo pueblos en los que había previstas más actividades, aunque no en todos pudieron celebrarse. Fue el caso de Cantagallo, donde el chocolate y el musical del Dúo Bambú tuvieron que suspenderse por la lluvia. El Ayuntamiento lo había previsto en el aparcamiento del multiusos para no concentrar a los vecinos en espacios cerrados y no hubo más remedio que cancelarlo por el agua caída.

Hubo también cambios en Montemayor del Río para celebrar los actos en honor al Cristo de las Batallas. En un principio, estaba previsto que la imagen asomara a la puerta de la iglesia para bendecir a sus fieles pero, debido a la lluvia, se descartó la idea y la imagen presidió la misma desde el altar de la iglesia. Por el contrario, la actividad de la tarde ya se había previsto en un espacio cubierto y pudo celebrarse. Fue una actividad musical con buena acogida entre los vecinos, que se resguardaron en el local existente en la parte baja del Ayuntamiento para compartir una tarde de música pese a las inclemencias del tiempo con la llegada del temporal de agua.

Sorihuela hizo frente a las inclemencias del tiempo celebrando los actos en el interior del templo. Entre ellos, la actuación de música tradicional a cargo de Malajota Folk, que incluyó algún baile en honor al Cristo de Valvanera, cuya imagen presidía el concierto. La alcaldesa, Nieves García, mantuvo viva la tradición de la tarde de la fiesta del Cristo luciendo el traje típico de Sorihuela que, en años normales, lucirían más vecinas para honrar al Cristo durante la bajada a la ermita. Este año no bajó a la ermita y hoy presidirá en la iglesia parroquial la misa en recuerdo de los mayordomos ausentes, que comenzará a las 12.00 del mediodía.

La del martes fue festiva en otros muchos municipios de la comarca de Béjar y fueron los actos religiosos, una vez más, los que mantuvieron vivo el espíritu del Bendito Cristo. Fue el caso de Fresnedoso, donde se honra al Cristo de la Salud, o Sanchotello, donde se venera al Cristo del Humilladero.

Otros municipios habían adelantado ya al fin de semana las celebraciones, como suele suceder en Peñacaballera con el Cristo de la Victoria, al que se le honró el sábado, y algún otro lo hará el próximo fin de semana. Será en Cristóbal, donde sólo habrá misa con tamborilero con motivo del ofertorio del Santo Cristo del Humilladero.