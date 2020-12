Así ve a Felipe VI el niño peñarandino finalista del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”

Manuel Hernández Martín, alumno del colegio La Encarnación, de Peñaranda, ha quedado finalista en la 39 edición del concurso “¿Qué es un Rey para ti?” y acaba de recibir esta semana el diploma acreditativo y unos cascos inalámbricos como regalo.

“El concurso me ha parecido una de las experiencias más buenas que me han pasado, estoy muy contento conmigo mismo y con mi profesora Mamen. Creo que he hecho un esfuerzo bueno y me lo han reconocido bastante bien, me gustaría haber ganado pero estoy súper contento con lo que he hecho y con el puesto que he quedado. Quiero dar las gracias a Mamen, al colegio y a mi madre”, explica Manuel, que este año cursa primero de la ESO.