Así se vuelve a los pueblos: “Comprar está ahora por las nubes”

El tamaño de los pueblos, las comunicaciones y la presencia de localidades grandes en un entorno cercano son elementos importantes a la hora de comprar casas, como señalan los diferentes agentes inmobiliarios consultados y que corrobora también Noelia: “ tenemos calidad de vida. Los niños salen a la puerta de casa y, aunque son pequeños, tienen libertad porque no es lo mismo que en Madrid , que tienes que salir con ellos sí o sí. Mis padres viven aquí muy cerquita y se bajan a ayudarnos. Además cualquiera del pueblo te echa una mano si necesitas un día que les recojan en el cole. Es calidad de vida para nosotros y para ellos”. Además, añade, “ es un pueblo donde tienes todos los servicios con guardería, colegio, biblioteca, ludoteca... La verdad es que tiene muchos servicios y hay mucha gente joven interesada en venirse al pueblo a vivir, pero no hay viviendas para alquiler”, cuenta.

Soraya Sánchez Belinchón acaba de firmar los papeles por los que se convierte en propietaria de una casa en Candelario. Se trata de una vivienda típica chacinera de la localidad en la que se conservan los elementos más destacados de la tradición y que necesita una reforma para poder entrar a vivir, pero Soraya no se amilana y quiere tirar para adelante porque Candelario le encanta y allí quiere instalarse, siempre que su trabajo como tripulante de cabina se lo permita.

Es de Madrid y unos seis años atrás descubrió Candelario gracias a un amigo con el que vino a pasar unos días. La zona le cautivó: “no conocía mucho la provincia de Salamanca y hará como unos seis años nos fuimos a Candelario con un amigo. Pasamos un fin de semana y me gustó mucho. Dio la casualidad que me encontré con una conocida que hacía muchos años que no veía y vivía allí. A raíz de aquello volví un par de veces más a visitar a esta conocida”. Y de aquellas visitas, explica, conoció más a la gente de Candelario.

“Me gustó bastante porque soy muy fan de Asturias y Cantabria y me recuerda mucho al norte. Es un rinconcito muy verde, no me esperaba que Salamanca tuviera estas montañas, estos castañares, el agua... Me sorprendió mucho”, agrega.

Soraya tiene caballos y perros y siempre le ha gustado el campo. De hecho, su idea siempre ha sido irse a vivir a una zona rural y en Madrid ha tendido a vivir en el extrarradio y como su idea era esa dio un cambio de aires y decidió probar suerte en Candelario. Alquiló una vivienda seis meses antes de la pandemia y se desplazaba a volar a Madrid cuando le tocaba: “volar te permite vivir fuera de Madrid”.

“Me gustó, llegó la pandemia y decidí quedarme, pude estar tranquila, con mis animales...”. El año pasado tuvo que dejar el alquiler por circunstancias personales y regresar a Madrid. “Pero me quedé con tristeza y, mirando casas, me surgió la ocasión de comprar esta vivienda así que me puse manos a la obra. A finales de marzo conseguí cerrar la compra y ahora estoy con la ilusión de rehabilitarla. Me gusta tener el equilibrio de volar, estar en Madrid, y volver al pueblo y resetearme. La verdad es que he encontrado en Candelario mi refugio”, reconoce con satisfacción.