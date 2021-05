Así se vivió la romería de Valdejimena más íntima

Domingo de Pentecostés sin romerías y eso supone que no hay aglomeraciones de fieles, hileras de coches, y atracciones. Lo que no faltó este domingo en el Santuario de Valdejimena fue la fe de los vecinos de Horcajo Medianero y de los pueblos cercanos que no quisieron dejar sola a la Virgen en su día.

El santuario acogió una jornada atípica ya que, a falta de la tradicional romería y la procesión con la imagen de la Virgen, los fieles tuvieron que conformarse con una misa de campaña ‘en familia’.

En 2020 no pudieron realizar ningún tipo de celebración y por eso este año lo consideran un avance. “No hemos podido celebrarlo como siempre, pero al menos hemos podido venir a misa y ver a la Virgen”, aseguraba una vecina de Horcajo fiel a la cita. “El año que viene será mejor”, decía su hija, que la acompañaba mientras buscaba una silla.

“Casi todos somos de Horcajo y de por aquí cerca... este año no hay ni coches”, aseguraba otro de los vecinos en una imagen extraña, ya que lo habitual en Valdejimena es que no haya sitio donde dejar el vehículo varias horas antes de que empiece la misa, ya que solo con la presencia de los cofrades se llena el templo y los alrededores.

Tras la celebración de la misa, los fieles rezaron a la imagen de la Virgen pidiéndole su gracia o bien dando buena cuenta del cumplimiento de las promesas para irse retirando tranquilamente a sus casas, ya que tampoco hubo las tradicionales comidas campestres después de la misa mayor.

Ni juegos para los niños ni carpas de bares animaron a los vecinos a quedarse por los alrededores del Santuario, aunque el próximo año será diferente.