“Así no es rentable abrir un bar”. Hablan los hosteleros de los pueblos liberados de las medidas “excepcionalísimas”

Una opinión generalizada entre los hosteleros, que son mayoría entre los que han decidido no reabrir todavía sus negocios “bien porque no disponemos de terraza o bien porque aun teniendo espacio para ello no compensa el trabajo”, afirman los hosteleros.

El mal tiempo tampoco ayuda a que más negocios se decidan a la reapertura con las restricciones

No es este el caso de aquellos establecimientos que disponen de terrazas cubiertas y con grandes espacios, al igual que otros, como uno de los bares del municipio de Sancti Spíritus, situado en la misma plaza del Ayuntamiento que “no abrimos porque sea rentable, ni mucho menos, porque tan solo hemos podido colocar un par de mesas con sillas altas y el tiempo no invita a ello”, señalaron ayer los propietarios del establecimiento, que afirmaron que “en nuestro caso la reapertura la hacemos más por responsabilidad hacia los clientes habituales, no solo los vecinos del pueblo, si no también gente que pasa habitualmente por aquí y en algún lugar tienen que poder tomar un café o comer algo”.

En este sentido, los dueños del bar céntrico de Sancti Spíritus aseguraron que “se trata solo de subsistir, porque es una pena que cumpliendo todas las medidas y contando con espacios de sobra, la gente no pueda entrar a comer”, afirmando que “no es de recibo que se nos compare a los bares de los pueblos con la capital, además de que está más que comprobado que somos el sector más condenado y castigado y que no somos focos de contagio del coronavirus”.