Así hay que tirar a la basura los residuos de personas con coronavirus

De acuerdo a las recomendaciones elaboradas por el departamento de Gestión de Residuos Urbanos de la Diputación provincial, en el caso de hogares con positivos o con miembros en cuarentena, se aconseja colocar una bolsa de basura en un cubo de pedal dentro de la habitación del enfermo para depositar en ella los pañuelos, guantes y mascarillas utilizados por el paciente y no debe realizarse con ella ninguna tarea de selección de reciclaje.

Ante las dudas generadas por la gestión de residuos de los hogares donde se haya detectado algún caso de positivo por Covid-19 o sus miembros se encuentren en cuarentena, la Diputación de Salamanca ha recordado, una vez más, que dichos residuos no son reciclables, por lo que deberán depositarse directamente en los contenedores tradicionales ubicados en la vía pública de los distintos municipios. En este sentido, se insiste a la ciudadanía en que es preciso actuar con todas las cautelas con los residuos generados por los enfermos tales como pañuelos desechables, guantes y mascarillas, y adoptar medidas de precaución adecuadas para evitar la expansión del virus.

Pañuelos, guantes y mascarillas utilizados por los pacientes no deben reciclarse y tienen que ir con la basura del hogar

Esta primera bolsa deberá introducirse en una segunda bolsa cuando se saque de la habitación del enfermo y depositar en ella, al mismo tiempo, los guantes y la mascarilla empleados por el cuidador en el proceso. Finalmente, esta segunda bolsa debe introducirse en una tercera con el resto de la basura del hogar y depositarla directamente en el contenedor de basura tradicional, nunca en los contenedores destinados al reciclaje selectivo.

Respecto a los residuos generados por aquellos hogares donde no se hayan detectado positivos o cuyos miembros no estén en cuarentena, deberá realizarse la separación de residuos para reciclar como se hace habitualmente teniendo en cuenta que en el contenedor amarillo destinado a envases, latas, bricks y botellas de plástico, no deben depositarse los guantes de látex o nitrilo empleados para hacer la compra y que van al cubo de basura de siempre y de éste, al contenedor de basura. En el caso de los residuos de papel y cartón se depositarán en el contenedor azul, como habitualmente, y el vidrio en los iglús de color verde.