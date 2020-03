Así fueron las últimas horas del fallecido por coronavirus en Candelario: Su hija narra el fatal desenlace

Cuando la provincia de Salamanca vivía ajena a las restricciones que el Gobierno central impondría tan sólo 48 horas después, saltó en Candelario la noticia.

Un vecino de la villa, guardia civil retirado, requirió asistencia sanitaria en la mañana del 9 de marzo por un problema de insuficiencia respiratoria y se acercó una ambulancia del 112 procedente de la base de Béjar. Desde Candelario, fue trasladado al complejo hospitalario de Salamanca y, después de nueve horas en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico, quedó ingresado.

Uno de los hijos preguntó al paciente si los servicios sanitarios le habían realizado la prueba del coronavirus, que dio resultado negativo. La situación del paciente empeoró por una complicación coronaria y autorizó para que, al día siguiente, le realizaran un cateterismo, intervención que fue favorable después de aproximadamente tres horas y media. En pleno proceso de recuperación, comenzó a recibir visitas “sin ninguna medida de precaución” indica la familia.

Sin embargo, el paciente comenzó a sentir fiebre y se activó el protocolo por coronavirus con aislamiento sin “ningún material externo pulmonar ni cardiaco”, señalan los familiares. Quedaron entonces en situación de cuarentena por haber estado en contacto con el paciente y uno de los hijos afirma que dio autorización “por escrito” para que lo llevaran “a una zona de aislamiento con presión negativa” y, además, se le iniciara “un tratamiento con unos medicamentos experimentales”.

Falleció horas después en una situación en la que, al dolor propio por el fallecimiento de un ser querido, la familia sumó las restricciones impuestas por el virus.

Su hija Ana Elena no acudió al cementerio para despedirle por las medidas de confinamiento impuestas pero explica que “es una gran sensación de impotencia, aislamiento, e incluso culpabilidad, el no poder acompañarlo en sus últimos días, el saber que tiene que ir a una cámara frigorífica 24 horas y no poder velarle, el pensar que no va a poder tener un funeral y un reconocimiento como es merecido”. También destaca el hecho de necesitar “autorización de salud pública a los familiares directos para poder acompañarlo al cementerio”. De hecho, apunta a que “mi hermano tuvo que extremar precauciones incluso en el cementerio para prevención del párroco” ya que “obligó a que se hiciera el responso fuera en el coche fúnebre y solo llevamos el cuerpo seis familiares que le acompañamos al nicho”.

Tajante, afirma que “mi padre ha fallecido por muerte natural debido a un virus mortal y no tenemos culpa de ello” y manda un agradecimiento público a su hermano porque “quiso que se cumpliera su última voluntad que era que lo enterraran en Candelario, ya que en un principio se nos informó que lo incineráramos” pero la familia no lo aceptó “bajo ningún concepto debido a la religiosidad de mi padre”.

Con el dolor de la pérdida de un ser querido, su hija Ana Elena es tajante: “Tenemos nuestras dudas de realmente saber dónde fue el contagio” ya que explica se divulgaron datos por whatsapp “incumpliendo el secreto profesional” de personal sanitario. Aún así, quiere pasar página sin olvidarle aunque ha querido dedicarle estas palabras porque “queremos salvar el honor de mi padre y evitar malos entendidos”.