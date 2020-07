Así es el joven mirobrigense que ha ganado el Oro en la Olimpiada Nacional de Física

El alumno del instituto Fray Diego de Ciudad Rodrigo, Jaime Bajo Da Costa, termina sus estudios de Secundaria y Bachillerato y comienza en septiembre una nueva etapa en la universidad como un estudiante brillante. Acaba de ganar el Oro —tres primeros clasificados—, en la XXXI Olimpiada Española de Física con un premio de mil euros, y ha quedado entre los diez primeros en la prueba de la EBAU. El año pasado ya había logrado ganar la Medalla de Plata en la misma olimpiada a nivel nacional.

¿Qué sintió al saber que era ganador de la Olimpiada Española de Física entre los 87 participantes?

Cuando me lo dijeron estaba en casa, y empezaron a poner las notas por el grupo que tenemos los participantes. Lo miré, vi que había quedado el segundo, y en ese momento me puse súper nervioso, empecé a gritar, a llamar a mis padres, familia, amigos... estaba muy contento e ilusionado, corriendo y eufórico. Conseguir el oro en esta ocasión es brutal. Además este año quedé tercero en un concurso de matemáticas.

También está clasificado para la Olimpiada de Química, pero las fechas coincidían. ¿Qué ha supuesto el confinamiento para estos proyectos y retos?

Efectivamente las fechas coincidían, pero con esto del confinamiento ambas se pospusieron, así que por suerte no coinciden y la podré hacer online, como la de Física, que al final se celebró el 17 de julio. Unos días antes de que nos confinaran ya estaba mirando autobuses y demás para ir a la olimpiada; no estaba muy claro, tenía miedo de que se cancelara justo a las puertas. Hacerlo vía telemática ha sido muy distinto. La prueba experimental no podía hacerse por motivos obvios, y se han buscado otras alternativas. Eso ha sido una pena porque siempre son muy interesantes.

En unos meses comienza la universidad, y con una excelente nota en la EBAU: el primero en Ciudad Rodrigo y entre los primeros de todo el distrito de la Universidad de Salamanca. ¿Qué supone eso?

Tengo un 13,855 de nota, y he quedado entre las diez mejores calificaciones del distrito —Ávila, Zamora y Salamanca—, con lo que nos conceden una Beca de Excelencia si estudiamos en la Universisad de Salamanca que consiste en el pago de la matrícula el primer año y 1.500 euros adicionales. También quedé entre las cien mejores notas de la fase obligatoria de la EBAU de Salamanca, con lo que también te pagan el primer año de matrícula.

Ahora deja atrás el instituto y comienza una nueva etapa como universitario. ¿Cómo se presenta este nuevo ciclo?

Quiero estudiar el doble grado de Física y Matemáticas, empezaré el curso que viene, probablemente en Valladolid, que es donde quiero hacerlo. Mi deseo es aprovecharlo al máximo posible para poder dedicarme en un futuro a investigación en Física Teórica tras hacer un máster, un doctorado y demás.

Conviene recordar sus inicios en las ciencias. ¿Cómo ha llegado hasta donde está hoy?

Llevo muchos años interesado en estas materias, aunque debo mucho a un profesor que se dio cuenta de que tenía un don. Se me daban bien las matemáticas, así que comencé a avanzar por mi cuenta y con su apoyo.

Preparar las pruebas requiere años de dedicación, ser constante y demostrar entusiasmo. ¿Cómo lo consigue?

Empleo mucho tiempo libre en ello y además exploro canales de Youtube sobre experimentos. También busco exámenes de olimpiadas de otros años, los hago y después compruebo los resultados. En estas pruebas tenemos tres problemas, que dadas las circunstancias han variado un poco. Tenemos un tiempo de 45 minutos para cada uno, con quince minutos de descanso entre medias. Los dos primeros son teóricos, y el tercero es el experimental.