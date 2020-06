Así apuntan a ser las verbenas veraniegas con la nueva normalidad

Así apunta a ser las verbenas veraniegas con la nueva normalidad

Un sector tan básico e imprescindible en las fiestas de los pueblos como es el de las orquestas sigue viviendo su particular compás de espera en un año que se resisten a dar por perdido a pesar de las continuas anulaciones de fechas ya reservadas que les siguen llegando casi a diario.

“El mes de junio está prácticamente cancelado porque entre la prolongación del Estado de Alarma y el retorno a la normalidad en el que la gente aún no sabe las cuestiones que hay que modificar, lo damos prácticamente por ventilado. De julio tengo gente que aún no me ha llamado, que está a la espera de ver cómo se van sucediendo los acontecimientos, y otros que han cancelado y lo mismo pasa con agosto porque hay gente que tiene miedo, sobre todo comisiones de fiestas, no tanto ayuntamientos. De septiembre a muchos compañeros también les están anulando fechas y de octubre, igual, y la cosa está muy complicada”, explica Carlos de la Calle, de la orquesta Kronos y presidente de la asociación Acople, de agencias y profesionales del espectáculo.

El sector aguarda estos días el decreto del Gobierno con las medidas que regulen su retorno a la normalidad y algunos grupos han mostrado a los alcaldes su disposición a adaptarse a la situación actual incluso en horarios si fuera necesario.

“Si el miedo es que la gente beba y de madrugada se vaya a las peñas cuando acabe el baile, no hay problema en ponerlo de las 20:00 a las 24:00 horas y cambiar el chip de alguna forma pero no dejar a los pueblos vacíos y sin nada. Hablamos de la España vaciada y la estamos vaciando más. Erradicar la pandemia del COVID-19 por supuesto que es lo primero pero tenemos que vivir de algo. Queremos y deseamos salir a tocar y que la gente lo pase bien”, explica Rafael Moro, de la orquesta Princesa.

“Las únicas llamadas que recibimos estos días son para suspender fiestas, estamos en una situación de ruina total eso es indudable y el sector de las fiestas está en el olvido total y el Gobierno pasa del tema”, señala Ernesto Jiménez, de la agencia de espectáculos Colores.