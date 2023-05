Arturo Calvo, alcalde de Villaseco de los Reyes: “Nunca vi a Fraga dar un mal consejo; nos hablaba de la unidad y de mirar por todos, votaran o no”

No muchos alcaldes pueden decir que han sido el único regidor al frente de su localidad desde que se celebraran las primeras elecciones municipales de la democracia en el año 1979. 22 en toda España. Arturo Calvo de Inés es uno de ellos, y además es también uno de los de mayor edad, un dato que no ha hecho mella alguna en sus ganas de seguir en la Alcaldía de Villaseco de los Reyes.

¿Qué le impulsa a seguir al pie del cañón?

—Aunque se ha hecho mucho, queda siempre más por hacer. Siempre he tenido esa ilusión, desde que entré como alcalde, y sigo. No sabía si se iban a presentar más o no, ahora resulta que hay cuatro candidaturas. Bueno, pues mejor, la gente tiene dónde escoger. Yo estoy comprometido con la Mancomunidad del Agua, con el Ayuntamiento... y tengo obras pendientes en ambos sitios, así que si salgo elegido seguiré trabajando con la misma ilusión que lo he hecho hasta ahora. Es esa ilusión lo que te mantiene.

Habrá visto ir y venir a muchos concejales, mientras usted permanecía ahí...

—Siempre he procurado llevar gente de mucha confianza, los hay que han estado 16, 20 años... algunos cambiaban, y el que se iba mandaba a otro a cambio.

A quien también conoció fue a Fraga...

—Sí, llevo en el partido toda la vida, desde esos tiempos. Él venía a Salamanca de vez en cuando, y cuando lo hacía, lo sabíamos, e íbamos. Comíamos todos juntos, en confianza.

¿Qué opinión le merecía?

—Me parecía una persona muy seria, y muy luchador, siempre luchando para que España fuera un país de primera. Le veía una persona muy política, muy buena y muy seria. A mí me encantaba oír hablar a aquel hombre.

¿Recuerda alguna conversación en especial?

—No, no recuerdo conversaciones. Todos charlábamos mucho pero ha pasado tanto tiempo que no recuerdo nada en concreto de las conversaciones. Todo se centraba en cómo debíamos actuar y ser, nos daba consejos para que todo funcionara en condiciones. Nunca le vi dar un mal consejo. Nos decía que la unidad de los pueblos era muy buena, y que debíamos mirar por todos, por los que votaban y por los que no votaban.

¿Cómo lleva su familia esta plena dedicación a la política?

—La familia siempre me ha apoyado, mi mujer muchas veces ha estado esperando hasta horas intempestivas a que yo volviera de reuniones con la Mancomunidad, por ejemplo.

No muchas personas de 90 años tienen energía para seguir volcados en la Alcaldía...

—Tengo una salud extraordinaria, y me dicen que no hay muchas personas de mi edad que estén tan bien. Veo pocos como yo, esa es la verdad. Tendré suerte, digo yo.

¿Cuál es el secreto?

—Pues no sé, siempre he trabajado muy duro, vengo de una familia humilde, para mí el trabajo siempre ha sido salud. Tenía que trabajar para que en mi casa no faltara de nada, de sol a sol, y mucho.

¿Diría que tiene la misma ilusión que cuando llegó?

—Sigo teniendo la misma que tenía cuando entré. Si te es indiferente, es mejor que te quedes en casa. Yo tuve que luchar por muchas cosas, por todos lo servicios necesarios para un ser humano, no como vivíamos antes. Conseguí que hubiera farmacia, la concentración parcelaria... muchas cosas que tenemos a día de hoy, que no nos falta de nada.