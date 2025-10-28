Arranca la obra para conectar Santa Marta de Tormes a la red de agua potable de la capital La avenida de La Serna es uno de los puntos en los que ya es visible la obra. Se instalarán 3,2 kilómetros de tuberías en un proceso de trabajo de 8 meses. La inversión de 1,1 M€ zanjará el problema de la calidad de agua en el municipio.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo y la edil de Obras, Marta Labrador, en las obras que se ejecutar en la avenida de La Serna.

La avenida de La Serna de Santa Marta de Tormes es el punto en el que han comenzado las obras de instalación de la gran tubería que permitirá conectar a la localidad a la red de agua potable de la capital.

Estos trabajos zanjaran de forma definitiva uno de los problemas históricos que lleva años arrastrando el municipio: la calidad del agua.

Como explicó el regidor, David Mingo: «Esta es una iniciativa tan valiente como necesaria que llevamos mucho tiempo persiguiendo. Ha sido posible por la gestión política, algo que nos ha permitido desarrollar este proyecto».

Las obras se llevan a cabo gracias a un convenio a cuatro bandas de Santa Marta de Tormes con el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León a través del Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), y la Diputación de Salamanca que, a través de una subvención nominativa, sufragará una parte importante del proyecto.

Gracias a una inversión conjunta de las administraciones de 1.135.000 euros, la impulsión del agua potable llegará desde la ETAP de la Aldehuela en la capital hasta el depósito regulador de Santa Marta de Tormes. Para ello habrá que realizar, a lo largo de los próximos meses, la conducción desde la margen derecha del río Tormes hasta la calle Río Ubierna (un trazado de unos 3.252 metros) y adaptar la estación de bombeo con diferentes actuaciones, unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses.

El inicio de las obras se ha materializado tras la firma de un convenio de cooperación entre el Somacyl y los ayuntamientos de Salamanca y Santa Marta, último de los trámites previstos para llegar a la ansiada conexión que permitirá a la ciudadanía contar con un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad.

Previamente, los responsables municipales han ido cerrando todos los pasos del proceso que comenzó con la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca y la posterior incorporación de Santa Marta a la Comunidad de Usuarios del Azud de Villagonzalo, además de la aprobación de la inversión por parte de la Diputación y el Somacyl.

Según el último convenio firmado, el Somacyl se hará cargo del 40% de la inversión, mientras que el Ayuntamiento de Santa Marta tendrá que afrontar el 60% restante, un importante presupuesto que el Consistorio sufragará en parte gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Salamanca que supone un 50% del proyecto global.

Hasta ahora, Santa Marta de Tormes utilizaba dos medios de captación de agua para prestar el servicio de abastecimiento a los vecinos. Por un lado, la toma principal se hacía desde el Canal de Villagonzalo, que tiene limitada la captación a los Hm3 sin posibilidades de poder aumentarla, como solicitó en su día el Ayuntamiento, siendo denegada la petición por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Por otro lado, la toma secundaria se hacía directamente desde el río, aguas abajo del azud de Villagonzalo, en un punto en el que el agua ya ha pasado por diferentes zonas urbanas, de actividad agrícola y afluentes y escorrentías, lo que provocaba un estado pésimo del agua.

40 años

A los problemas de captación de agua en Santa Marta se suman la antigüedad y la poca capacidad de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), que se construyó hace más de 40 años y que es totalmente insuficiente para garantizar el suministro en situaciones de gran afluencia de agua provocadas por la lluvia o por la apertura del embalse de Santa Teresa. En concreto, la captación sobre el río Tormes es una obra del año 1987, mientras que la Estación de Tratamiento de Agua Potable, es la resultante de una original ejecutada en 1983 y una ampliación del año 1996.

Futuro cambio de tarifa en el agua

La idea con la que trabaja el Consistorio de Santa Marta es que las obras puedan estar terminadas en el primer trimestre de 2026 y el nuevo suministro de agua en funcionamiento en verano. Supondrá también un incremento en las tarifas del agua al mejorar la potabilización de la misma, aunque todavía no se ha concretado las nuevas tarifas. Hasta ahora el recibo ordinario del agua potable, que es trimestral, recoge un coste de 7,70 euros trimestrales por 30 metros cúbicos y es el más habitual en el municipio. Se están estudiando las modificaciones, «pero queremos que sean las mínimas posibles», indicó el alcalde.