El pabellón de deportes de la villa ducal acoge desde este jueves y hasta el viernes el cribado al que están llamados tanto los vecinos mayores de 12 años de Alba de Tormes como los de los municipios de : Encinas de Arriba, Valdecarros, Pedrosillo de los Aires y su localidad pedánea de Castillejo de Salvatierra. En la primera hora ya habían pasado por el recinto deportivo 200 personas.

En el caso de los residentes en Alba el cribado se ha organizado para que los vecinos acudan por días y horas según la letra inicial del primer apellido. Así, entre las 9 de la mañana y las once y media están citados los apellidos de la A a la C, en el turno de 11:30 horas hasta las dos los de la D a la F. Por la tarde, entre las cuatro y las cinco y media será el turno de la G, mientras que de las 17:30 a las 20 horas acudirán entre la H y la K. El primer turno matinal del viernes es para las letras entra la L y la M, y el que llega hasta las dos de la tarde para los apellidos entre la N y la Q. Por la tarde arrancarán las pruebas de los apellidos que empiezan por R y desde las cinco y media los que van de la S a la Z. En el caso de los vecinos de los municipios más pequeños que también están llamados al cribado en Alba pueden acudir en el momento que mejor les venga. El Consistorio de Encinas de Arriba además ha abierto la opción de que aquellas personas que no tengan medio de transporte para acudir avisen al Ayuntamiento para la contratación del servicio de taxi.