Antonio Cámara: “Mi forma de trabajo es la del talante, la negociación, el diálogo e intentar el consenso”

Algún cambio va a haber pero, de momento, son todo negociaciones. Seguramente entre los propios concejales del grupo socialista habrá algún cambio, ya que yo mismo tenía concejalías que pasará a asumir algún otro compañero. Esto se va a definir en breve, en cuatro o cinco días lo tendremos definido. En cuanto a Tú Aportas, no va a entrar ahora en el equipo de Gobierno aunque la mano sigue tendida siempre que no haya líneas rojas. Veremos qué va sucediendo en los próximos días.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Béjar?

La primera necesidad es conseguir más empleo y frenar la bajada de habitantes para dar una garantía de futuro a la gente que vive aquí, sobre todo a los jóvenes. Además, otra prioridad es trabajar con la juventud y conseguir que La Covatilla sea un centro turístico los 365 días del año corrigiendo algunas cosas. También es urgente restablecer los lazos de unión con los municipios que nos rodean y con instituciones como Diputación y Junta y la relación institucional con otros ayuntamientos.

¿Se va a liberar o tendrá sueldo como su antecesora?

Soy funcionario del Estado y dirijo la Seguridad Social de Béjar. Hay una incompatibilidad en cuestión de tiempo porque la Alcaldía de Béjar necesita atención 24 horas al día y los 7 días de la semana. Esto hace que sea incompatible, con lo que pasaré a estar en una situación de servicios especiales y empezaré a cobrar en la administración de destino, que sería el Ayuntamiento. Se llevará al pleno, depende de si se aprueba, y será semejante a lo que cobraba la exalcaldesa pero con una dedicación del 100 por 100.

Tú Aportas dedicó unas duras palabras a Elena Martín pese a haberles apoyado en la investidura. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que esta situación le va a provocar problemas como vaticina el PP?

Las palabras gruesas no me gustan, lo he dicho muchas veces. Hemos venido a hacer política de calidad y mi forma de trabajo es la del talante, la negociación, el diálogo e intentar el consenso en la medida de lo posible, aunque habrá muchas cosas en las que no se podrá lograr entre todos. Los partidos políticos tienen que hacer su labor de oposición o de gobierno pero, cuando hay asuntos importantes, lograr el máximo consenso posible y estoy convencido que todos lo queremos.

Y hablando del PP, ¿cómo espera que sea su relación con ellos?

Es un partido muy serio con su historia al que respeto. Tenemos cosas antagónicas en la ideología, que es importante. Habrá momentos en que la relación sea más tensa y otros, más fluida.

La Covatilla está en una situación que preocupa a la gente. Usted ya tenía conocimiento de su situación como edil de Personal. ¿Cómo afronta ahora su situación desde esta nueva perspectiva?

La situación de La Covatilla la afronto con muchísima ilusión y deseando que nieve. Estamos arreglando y poniéndola a punto para que, cuando caiga la próxima nevada, poder abrir. Es uno de los motores de la ciudad pero no el único. Es una forma de enlazar las diferentes comarcas para establecer esos lazos que tienen que generar riqueza.