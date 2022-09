Antonio Cámara (alcalde de Béjar): “Antes de que acabe la legislatura, estarán listos los proyectos de La Covatilla”

Lleva tan solo diez meses en la Alcaldía de Béjar pero afirma tener ganas para seguir trabajando por la ciudad.

–¿Cómo afronta las fiestas patronales de Béjar sabiendo que son las primeras como alcalde y las últimas de la legislatura?

–Con muchísimo trabajo, porque tenemos muchísimas cuestiones que preparar, pero con mucha ilusión. Tenemos a todo el mundo en el Ayuntamiento trabajando en las fiestas y tenemos muchas ganas de que la gente lo pase bien. Hemos visto la alegría de la gente por reconectar en la calle y lo hemos visto durante el verano en actos como la Agenda Urbana o El Bosque. Eso genera mucha alegría y en las fiestas pasará lo mismo.

–¿Qué destaca de la programación festiva?

–Destaco a Miss Cafeína porque creo que es el grupo fuerte y, también, la corrida de toros, de la que esperamos sea un evento importante a pesar de la fatalidad por la cogida de Manuel Diosleguarde. También resalto las orquestas como La Misión, que es la más fuerte, y el festival de Rap para que Béjar sea una ciudad que acoja distintos festivales a lo largo del año para darle una vuelta al turismo como el Festival Techno, de Blues, Abejarock y el de Rap en este fin de semana.

–¿Cómo afronta las fiestas en honor a la Virgen desde el cargo de alcalde?

–Es la fiesta más importante de Béjar junto con el Corpus y el día de la Virgen es un día muy importante para todos. A nivel general, intentaré estar en casi todo para disfrutar de la música y de las casetas.

–¿Qué balance hace de los casi diez meses que lleva ejerciendo de alcalde?

–Lo que hago es preguntarle a la gente qué balance hace. Yo creo que es positivo porque se ha dado una vuelta más en proyectos y en una visión de la ciudad distinta de lo que venían siendo desde principios de los años 2000. Creo que Béjar era una ciudad estancada y se está viendo un movimiento distinto por empresas y particulares que, además, están teniendo nuevos proyectos y estamos ayudando a propiciarlos. El balance, para mí, es muy positivo porque, además, estamos en un “no parar” tanto en las actividades como en los proyectos a pesar de burocracias y cortapisas. No paramos y el Ayuntamiento está funcionando muy bien.

–¿Cómo afronta los meses que quedan hasta final de la legislatura, prevista para mayo?

–Con mucho trabajo, con cierre de proyectos como adecentar más la ciudad, con prioridad en la limpieza pero también en el asfaltado, y con trabajo en algunas zonas como el barrio de La Glorieta que a finales de este año o principios del siguiente vamos a cambiar la red de saneamiento. Además, vamos a realizar una operación asfalto para trabajar en distintas calles de la ciudad como el acceso a El Bosque. Trabajaremos mucho en la captación de fondos europeos y ver lo que oferta la Junta de Castilla y León ya que nos falta dinero para tener más gente y más proyectos.

–Dentro de esos proyectos, ¿La Covatilla es un pilar importante?

–Sí. La Covatilla es un proyecto claro y en septiembre tendremos la reuniones para publicar el cambio de destino del dinero que pone el Ayuntamiento y también para ofrecer la visión nueva que se va a dar a todo el proyecto, que es de éxito, invirtiendo en la infraestructura de nieve. En La Covatilla es necesario cambiar y modernizar remontes como la cinta transportadora y también ver hasta dónde podemos llegar con la red de innovación. Y todo ello con el centro de pernoctación en altura, por el que ya nos están preguntando si lo tenemos abierto. Antes de que acabe la legislatura, estarán los proyectos listos porque hay interés por todas las partes. Tenemos que hablar con Diputación porque su parte, junto con alguna parte del Ayuntamiento, la adecuamos al centro de pernoctación porque es un proyecto muy bueno.

–¿Tiene previsto presentarse a las elecciones de mayo?

–Nosotros estamos trabajando para hacer una candidatura con unos objetivos pero debe aprobarla la Agrupación Socialista. No quiero aventurar nada pero tenemos ilusión porque, si no tuviésemos esa ilusión, no estaríamos aquí trabajando mañana, tarde y noche. La intención es hacer una buena candidatura y estar en ella pero no podemos dar por seguro nada hasta que se celebren las asambleas pertinentes.