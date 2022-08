“Antídoto” contra la cultura “progre”: así defiende García-Gallardo al teatro en Ciudad Rodrigo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha presidido este martes la inauguración de la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. El certamen cumple su vigésimo quinta edición, las ‘bodas de plata’, recuperando la normalidad.

García-Gallardo ha realizado durante el acto una defensa férrea del teatro como “contrapunto y el antídoto frente a donde nos quiere llegar este nuevo consenso progre posmoderno, que nos quiere aislados, individualistas, alejados de los demás”.

Y es que su intervención no ha estado exenta de una gran carga política, llegando a asegurar el vicepresidente regional lo siguiente: “Estos nuevos inquisidores que pretenden que las nuevas generaciones se instalen en la ignorancia, va a llegar un momento en el que esta nueva Inquisición no nos va a requerir que quememos los libros porque van a ser abandonados y llenos de polvo en las bibliotecas por unas generaciones que no van a saber apreciarlos si seguimos la estela de algunos dirigentes”.

La inauguración oficial de la vigésimo quinta Feria de Teatro de Castilla y León ha contado con un gran respaldo institucional de España y Portugal. En ella han participado el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja; el director general de las Artes del Ministerio de Cultura de Portugal, Américo Rodrigues; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez; la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García, y el director de la Feria, Manuel González.