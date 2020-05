Ángel Luis Peralvo: “Trabajamos de lleno para apoyar a las familias y a los comerciantes”

Ángel Luis Peralvo repite en el cargo como alcalde de Villamayor de Armuña y afronta la que es una de las épocas más difíciles y complicadas por lo que supone para todos esta crisis sanitaria, social y económica del COVID-19, con la responsabilidad añadida de estar al frente del Ayuntamiento y tener que velar por la salud y seguridad de todos sus vecinos en el que es el cuarto municipio más importante de la provincia en número de habitantes.

¿Qué ha supuesto la anulación de las fiestas al haber sido la primera decisión drástica a tomar en esta situación?

Es una lástima no poder tener fiestas, porque hubiera sido lo ideal, además teniendo este tiempo casi veraniego, pero el Ayuntamiento de Villamayor renunció a la celebración de la Virgen para destinar ese importe que normalmente nos gastamos y que este año por las circunstancias igualmente no se iba a poder hacer, para redundar en las familias a través de las actividades de conciliación familiar con el nuevo ‘Supercampus’ que estamos preparando y poder ofrecer ayudas a los comerciantes y hosteleros del municipio. Sentimos no poder celebrar las fiestas, pero es lo que nos ha tocado vivir y creo que es algo que toda la población ha entendido.

¿Se ha planteado la Corporación posponerlas? ¿Cuál es la intención para las de agosto?

No tiene sentido decir que se van a pasar a otra fecha, porque las fiestas son cuando son y más en esta situación de incertidumbre que impide en fijar un calendario. Sí que a iniciativa de vecinos están haciendo algo por las redes sociales para intentar recordar estos días, y me parece bien, pero desde el Consistorio no se va a promover, porque la fiesta es interacción social y vivir juntos unos días de confraternidad. Respecto a las de agosto, hay que ir esperando a ver cómo se desarrolla todo y si hay expectativas de poder celebrarlas con seguridad y garantías se verá cómo se organizan, sobre todo por los Quintos y por disfrutar unos días hermandad entre vecinos.

¿Han cambiado las prioridades a la hora de trabajar del equipo de Gobierno tras las dimensiones que ha adquirido esta crisis sanitaria?

Creo que no han cambiado porque hemos seguido trabajando para intentar ayudar a las familias y empresarios locales. El problema es que se ha ralentizado todo, pero hemos estado trabajando por mantener los servicios básicos y la atención a los vecinos y ahí creo que no hemos fallado. Hemos estado de lleno realizando la limpieza y el cuidado de los jardines y eso es algo visible para ahondar en una evolución del pueblo.