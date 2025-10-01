El AMPA del colegio Miróbriga solicita el desdoblamiento de un aula Denuncian que la Dirección Provincial de Educación ha rechazado dos matriculaciones «por criterios económicos»

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:28

El AMPA del Colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo se reunió este miércoles con el alcalde de la localidad para exponer la necesidad de un desdoblamiento de un aula en edad de tres años que cuenta con 21 niños «muy masificada y con un profesor de apoyo a medio jornada que es insuficiente».

El colectivo denuncia que la Dirección Provincial de Educación ha rechazado dos matriculaciones de dos gemelos de esa edad en el colegio Miróbriga «utilizando criterios económicos sobre los educativos y inscribiéndolos en otros centros, vulnerando los derechos de los niños» señalaba Alejandra Méndez, integrante de la asociación.