Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo

El río Tormes a su paso por Puente del Congosto la mañana de este viernes.

El paso de la borrasca 'Claudia' se está dejando notar especialmente en Ávila y el sur de Salamanca, donde las copiosas lluvias han provocado crecidas a lo largo del río Tormes, que ha llegado a estar en aviso rojo durante la madrugada de este viernes, registrando un caudal superior a los 970 m3/s.

Cerca de las ocho de la mañana, el río, con un caudal en torno a 780 m3/s a su paso por la localidad, bajaba al nivel naranja y poco después de esa hora ya se encontraba en aviso amarillo, con un caudal en ese momento que rondaba los 750 m3/s.

Tal y como se aprecia en el vídeo de esta noticia, el río ha llegado a inundar caminos y calles esta madrugada y trascurre voluminoso por su cauce esta mañana, llegando casi al nivel del puente que lo atraviesa. Según señalan fuentes cercanas, el río ha podido inundar garajes o afectar a infraestructuras como muros pero no se han reportado entradas de agua en las casas.

El río Águeda, en Ciudad Rodrigo, también ha amanecido bajo aviso amarillo, en este caso por un caudal que supera los 200 m3/s.