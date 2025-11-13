Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los pequeños trabajando en el huerto escolar habilitado en el colegio de Aldeatejada. EÑE

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio de Aldeatejada estrenan su propio huerto

El objetivo de este proyecto es que los pequeños lleven a la práctica conceptos ambientales y de sostenibilidad, al mismo tiempo que aprenden hábitos saludables

EÑE

Aldeatejada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Los alumnos de Infantil y Primaria de Aldeatejada ya han empezado a trabajar en el nuevo huerto escolar que se ha habilitado en el colegio con el objetivo de que los niños lleven a la práctica conceptos ambientales y de sostenibilidad, al mismo tiempo que aprenden hábitos saludables a través de la agricultura.

El nuevo huerto se ha instalado en una zona del patio y cuenta con tres espacios diferenciados de siembra de grandes dimensiones que estarán al cuidado tanto de alumnos como de profesores. En estas primeras semanas se han plantado hierbas aromáticas y fresas para, poco a poco, sembrar tomates, lechugas, tirabeques y otros productos de temporada.

«Para nosotros era prioritario que los niños contaran con un proyecto de huerto escolar ya que les aporta beneficios en todos los sentidos y complementa la educación que se imparte en las aulas. Por un lado, están en contacto con la naturaleza y trabajan en equipo, y por otro, aprenden de dónde salen los alimentos y los cuidados que necesitan para que puedan llegar a la mesa. Es una manera también de fomentar la alimentación saludable a base de productos de la tierra», afirmó Soraya San Juan, concejala de Educación.

La Junta de Castilla León habilitó el huerto en las nuevas instalaciones educativas de Aldeatejada y, posteriormente, el Ayuntamiento se encargó de prepararlo y de comprar las herramientas necesarias para ponerlo en marcha, además, próximamente instalará riego por goteo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 El cambio histórico que la DGT incorporará nada más empezar el año 2026 en las carreteras
  3. 3 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán
  4. 4 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  5. 5 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  6. 6 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  7. 7 Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo
  8. 8 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
  9. 9 El coso de La Glorieta luce en The New York Times gracias a Morante de la Puebla
  10. 10 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio de Aldeatejada estrenan su propio huerto

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio de Aldeatejada estrenan su propio huerto