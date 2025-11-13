Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio de Aldeatejada estrenan su propio huerto El objetivo de este proyecto es que los pequeños lleven a la práctica conceptos ambientales y de sostenibilidad, al mismo tiempo que aprenden hábitos saludables

EÑE Aldeatejada Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:11

Los alumnos de Infantil y Primaria de Aldeatejada ya han empezado a trabajar en el nuevo huerto escolar que se ha habilitado en el colegio con el objetivo de que los niños lleven a la práctica conceptos ambientales y de sostenibilidad, al mismo tiempo que aprenden hábitos saludables a través de la agricultura.

El nuevo huerto se ha instalado en una zona del patio y cuenta con tres espacios diferenciados de siembra de grandes dimensiones que estarán al cuidado tanto de alumnos como de profesores. En estas primeras semanas se han plantado hierbas aromáticas y fresas para, poco a poco, sembrar tomates, lechugas, tirabeques y otros productos de temporada.

«Para nosotros era prioritario que los niños contaran con un proyecto de huerto escolar ya que les aporta beneficios en todos los sentidos y complementa la educación que se imparte en las aulas. Por un lado, están en contacto con la naturaleza y trabajan en equipo, y por otro, aprenden de dónde salen los alimentos y los cuidados que necesitan para que puedan llegar a la mesa. Es una manera también de fomentar la alimentación saludable a base de productos de la tierra», afirmó Soraya San Juan, concejala de Educación.

La Junta de Castilla León habilitó el huerto en las nuevas instalaciones educativas de Aldeatejada y, posteriormente, el Ayuntamiento se encargó de prepararlo y de comprar las herramientas necesarias para ponerlo en marcha, además, próximamente instalará riego por goteo.