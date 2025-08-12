Almenara, lista para las fiestas de la Asunción

EÑE Almenara de Tormes Martes, 12 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Con la llegada del mes de agosto, en la localidad de Almenara de Tormes se ponen en marcha las fiestas, en las que la novedad más destacable este año será el cambio de ubicación de la paella.

Desde hace años se celebraba en el edificio multifuncional y sus alrededores, pero este año se ha decidido que el mejor lugar para disfrutar de ella sea una pradera propiedad de la Fundación EB Tormes, junto al río Tormes, al aire libre y rodeados de árboles. Un gesto que el Consistorio ya ha agradecido a la propia Fundación.

El programa también cuenta con otras novedades importantes, como un monólogo y una película realizada por unos jóvenes de Ledesma, a quienes se les dará visibilidad por el gran trabajo que realizan.

El Ayuntamiento sigue apostando por la calidad de la música nocturna y del resto de actividades. Desde el Consistorio también se ha manifestado su agradecimiento a David Garrido Eventos, un joven del pueblo que ayuda en todo lo que está en su mano.

Acerca de las propuestas gastronómicas de las fiestas, tampoco se puede olvidar la tradicional caldereta, que en esta ocasión será nocturna, puesto que se ha programado para el día 15 a partir de las nueve y media de la noche. Otra de las propuestas que atraerá a los vecinos será la presencia de la artista Laura Cerdeño, que ofrecerá una actuación de copla el día 16 a partir de la una del mediodía, antes del vermut, para todos los vecinos. La chocolatada del día 17, para los más madrugadores o los más trasnochadores, también está incluida en la programación festiva.

Los niños, por su parte, también tendrán a su disposición distintas actividades, como los hinchables del día 15, los hinchables de agua del día 16 e incluso la disco-peke que ofrecerá Kamaru Teatro el día de San Roque a partir de las siete de la tarde.

Un partido de pelota y una actuación de folclore cerrarán la propuesta festiva de este año en Almenara de Tormes.

El programa

Hoy

22:00 horas. Película '137 hectáreas', Brainstorming Teatro.

Miércoles, día 13

20:00 horas. Teatro.

22:00 horas. Puesta de banderines.

0:00 horas. Beer pong.

Jueves, día 14

19:00 horas. Charanga.

21:00 horas. Parrillada.

0:00 horas. Orquesta K-maleón.

Viernes, día 15

10:00 horas. Hinchables.

12:30 horas. Misa.

20:00 horas. Partido de fútbol sala.

21:30 horas. Caldereta.

23:30 horas. Rumba Stress y DJ.

Sábado, día 16

10:00 horas. Marcha ciclista a Pino de Tormes.

13:00 horas. Actuación de copla de Laura Cerdeño.

14:00 horas. Vermut para todo el pueblo.

16:00 horas. Hinchables acuáticos.

19:00 horas. Disco peke con Kamaru.

20:30 horas. Monólogo con Alberto Cabrillas.

0:30 horas. Discoteca 'Cubalibre Experience'.

Domingo, día 17

6:00 horas. Yincana tradicional.

8:00 horas. Chocolatada.

13:30 horas. Charanga.

14:30 horas. Paella en la pradera de la Fundación EB Tormes.

18:00 horas. Partido de pelota a mano en el frontón.

22:00 horas. Actuación de folclore con el grupo Baleo.

Andrés Alonso (alcalde de Almenara) «Habrá reforma integral del Ayuntamiento» La Corporación que preside ha preparado las celebraciones festivas y mantiene un importante volumen de trabajo y proyectos. ¿Qué mejoras han abordado en los últimos meses? —Llegados a la mitad de la legislatura destacaría la puesta en marcha del punto limpio, mejoras en los accesos a la piscina municipal, que nos va a suponer un ahorro enorme a las arcas municipales, puesto que uno de nuestros objetivos es que la piscina sea rentable en 2 o 3 años. Hemos mejorado el acerado y pavimentación de algunas calles, y hemos solucionado un problema endémico que teníamos con el abastecimiento de agua en la parte alta del pueblo. Además, desde la biblioteca municipal se potencia la realización de multitud de actividades, incluyendo murales y mobiliario urbano. ¿Qué proyectos tienen previstos para mejorar la calidad de vida de los vecinos? —Los próximos meses van a ser moviditos... vamos a hacer una obra integral del Ayuntamiento para modernizarlo y adaptarlo para mejorar la accesibilidad de todos los vecinos. Se instalarán placas solares en el edificio multifuncional para ir reduciendo el gasto en energía y se va a realizar el cierre de la terraza del bar municipal con cristaleras para poder aprovechar el espacio en cualquier época del año, así como modernizarlo. Para el año que viene cambiaremos bastantes luminarias del alumbrado público que han quedado obsoletas y tenemos muchos más proyectos como el arreglo del cruce de la carretera con El Pino.