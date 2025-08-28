Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La recreación nocturna es el momento más esperado de la cita

Almeida se prepara para revivir el asedio del ejército de Napoleón

La localidad celebra la mayor recreación histórica de este periodo del país luso, en una cita en que no faltarán un mercado de productos artesanos, las tabernas o los eventos musicales

D. Sánchez

Almeida

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:54

Un año más, la localidad lusa de Almeida se prepara para un viaje en el tiempo y recrear el cerco que sufrió la localidad durante la invasión napoleónica de la península ibérica. Del 29 al 31 de agosto, soldados franceses, lusos, británicos y españoles volverán a reencontrarse en el campo de una batalla de gran trascendencia en la Guerra de la Independencia.

Las calles de esta amurallada ciudad se llenarán también de puestos, de actividades culturales y lúdicas, de obras teatrales, música y espectáculos piromusicales. Debido a su cercanía con Ciudad Rodrigo y la provincia charra, serán muchos los salmantinos que visitarán el país vecino para visitar esta actividad que es la mayor recreación del periodo napoleónico que se realiza en tierras portuguesas y en que la participación y el grado de detalle es altísimo, tanto en las tropas francesas como en las lusas e inglesas que formarán parte del cerco a la fortaleza.

Los actos comenzarán este viernes, a las 18:00 horas, con el izado de banderas de los países participantes junto a la Cámara Municipal de Almeida y una breve intervención de las autoridades. Posteriormente, se abrirá el Mercado Ochocentista, con multitud de puestos de gastronomía y artesanía, así como las diversas tabernas que recrearán la vida del siglo XVIII.

En la matinal del sábado abrirá sus puertas el espacio destinado a las familias, un taller de pintura y otras actividades varias como ponencias sobre el asedio y su contexto histórico. Por la tarde, la animación callejera caldeará el ambiente que ira creciendo en el campamento para los recreadores históricos, que harán un desfile militar a las 23.30 horas. Ya pasada la medianoche, tendrá lugar el espectacular asalto al fuerte de Almeida. En la última jornada que será el domingo, los participantes harán un homenaje a los caídos en la batalla, el arriado de banderas y discursos finales para cerrar los actos con el tradicional baile de las cintas que pondrá el broche de oro

