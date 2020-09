Alianza en La Armuña para lograr mejorar la conexión a internet

Varios municipios de La Armuña como son Pajares de la Laguna, Espino de la Orbada, Cabezabellosa, La Orbada, Pitiegua, Parada de Rubiales o el Pedroso de la Armuña, se han unido para conseguir una mejor conexión a internet que ofrecer a sus vecinos y empresas. Algo que ha sido más patente todavía durante el confinamiento provocado por la pandemia y, por eso, los municipios están negociando conjuntamente con una empresa de telecomunicaciones para mejorar la calidad de la línea que llega a la zona.

Según el alcalde de Pajares de la Laguna, Fernando de Dios: “Tenemos una conexión, pero no es muy buena y eso ha quedado patente durante el confinamiento, cuando todo el mundo necesitaba conectarse para tramitaciones, clases on line o teletrabajar y la línea se caía constantemente o no tenía velocidad”. El objetivo de los municipios es unir fuerzas y entre todos financiar el coste de la mejora de la línea para que sus vecinos tengan mejor servicio. “Es fundamental para todos y necesitamos una línea mejor de cable. A los municipios más pequeños puede que les preocupe menos porque tienen menos gente, pero es un servicio necesario y si estamos todos unidos podremos conseguir mejorar la línea”, asegura. Los ayuntamientos han encargado un estudio del coste de la mejora del servicio.