Alejo Riñones: “No me ha influido la edad sino la cantidad de años en que repite una foto en una candidatura”

Unos días después de haber anunciado su retirada de la política municipal, Alejo Riñones analiza para LA GACETA el pasado, el presente y el futuro del PP en Béjar, los proyectos pendientes y sus planes una vez retirado de la actividad política diaria, ya que no formará parte de las listas a las elecciones municipales del 28 de mayo.

¿Cómo han sido las horas posteriores a su anuncio?

—La respuesta ha sido tan increíble que si hubiera sabido que la gente me quiere tanto, lo hubiera pensado mejor. He recibido muchísimos mensajes como el del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o mi amigo Enrique Sánchez - Guijo y también amigos socialistas, el alcalde de Béjar y otros concejales, entre otras personas. Ahora en invierno salgo poco porque los días están malos pero la gente me ha parado en la calle para darme ánimos y para pedirme que no me vaya porque hemos hecho mucho y es verdad. Sin embargo, a todos los santos le llega su día y había que tomar una decisión buena para el partido y para mí.

¿Por qué cree que es una decisión buena para el Partido Popular?

—Llevo 33 años en política y a los partidos también les conviene renovar las caras y le pongo un símil. Es como jugadores como Di Stefano o Cristiano Ronaldo. Eran los mejores pero el público del Real Madrid se cansó de verles. La política me ha gustado siempre porque he disfrutado mucho haciendo cosas por los demás y siempre he estado ligado a asociaciones y colectivos.

¿Por qué considera que es una decisión buena para usted?

—Sí, es lo mejor para mí pero eso está por ver. Es verdad que a la gente le gusta llegar a la jubilación pero yo no puedo estar sin hacer algo. Tendré que ver cómo lo asumiré y lo llevaré de aquí para adelante porque necesito hacer algo y tener actividad. Una persona sin hacer nada es una persona muerta. Me gusta hacer algo y mantengo la vocación de ayudar a los demás. Necesito unas semanas para pensar qué es lo que voy a hacer a partir de ahora.

¿Es decisión suya o del Partido Popular en Salamanca?

—Fue una sugerencia mía porque el puesto de alcalde requiere mucho trabajo y les hablé de la posibilidad de buscar un repuesto. Al partido le ha interesado y ha buscado a otra persona. No me ha influido la edad en esa decisión sino la cantidad de años en que se repite una foto en una candidatura y a lo mejor los bejaranos se han cansado de verme.

¿Qué animó a una persona de Puebla de La Calzada, en Badajoz, a luchar por Béjar durante 33 años?

—Cuando acabé Magisterio no se convocaban plazas pero sí en Telefónica. Aprobé, empecé a trabajar en Madrid y me vine a Béjar para poder estudiar en la Escuela de Ingenieros. No pude porque tenía que trabajar por las mañanas. Me casé, tuve dos hijos y entré en las asociaciones de padres. Poco a poco fui haciendo amigos y cogiéndole cariño a la ciudad de Béjar. Llegué a la política en la década de los años 90 y aquí sigo. En aquella época, el PP estaba muy bajo y conseguimos levantarlo. Va a ser muy difícil borrar nuestras huellas en Béjar.

¿Qué diferencias ve entre la ciudad de Béjar de cuando empezó en política en el año 1991 y la actual?

—Entonces estábamos también en caída libre porque, en 1993, se cerró la Thesa y dejó a muchas familias sin trabajo. A partir de ese momento no hemos levantado cabeza porque la industria de la ciudad era una, el textil. Con la liberalización de los mercados, estuvimos perdidos porque no se había defendido a la ciudad y no se había pensando en qué pasaría si fracasaba la industria textil. Tampoco hemos tenido una gran ayuda de las administraciones con una apuesta clara por esta ciudad. No hay que echarle la culpa a ningún alcalde porque la situación de Béjar no tenía solución desde que se apostó por una sola industria, la textil.

Son 33 años en política y 5 mayorías absolutas. ¿Cómo lo valora?

—Los datos hablan por sí solos. Es casi imposible mejorarlo porque es muy difícil conseguir una mayoría absoluta pero más aún lograr cinco mayorías. La gente te vota, te estudia y, si no vales, en la legislatura siguiente no te vota. He tenido muy buenos concejales, que me han ayudado mucho como, por ejemplo, los ya fallecidos Anastasio Báez y José Martín, entre otros.

¿El Partido Popular de Béjar necesitaba una renovación?

—Los que entienden más afirman que el PP en Béjar necesitaba una renovación pero a veces se sale ganando y otras perdiendo. Espero que el partido salga ganando.

¿Con qué espinita o proyectos pendientes se va?

—Me voy con muchas espinitas. Hay que solucionar el tema de El Bosque porque es una joya que hay que sacar adelante. Va a ser un bien para Béjar y un gancho para que vengan muchos turistas. También hay que solucionar la gestión de La Covatilla porque no debe seguir siendo una carga para el Ayuntamiento de Béjar como en estos últimos cuatro años, con un millón de euros de pérdidas todos los años. Otra espinita es no haber podido conseguir celebrar en Béjar la exposición de “Las Edades del Hombre”. Además, vengo avisando de que cuando una administración diga que sobra en Béjar un servicio, el resto irán en cadena. Hay que estar muy atento a los movimientos que vengan de una u otra administración en este sentido.

¿Quizá esos serán los principales retos de la nueva Corporación?

—Esos son los grandes temas y yo les deseo mucha suerte. Estaría estupendo si pueden conseguir alguna mejora más en Sanidad junto con la creación de puestos de trabajo para atraer población.