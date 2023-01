Alejo Riñones deja la política después de 33 años y cinco mayorías absolutas en Béjar

El exalcalde de Béjar y actual líder de la oposición en el Ayuntamiento, Alejo Riñones, ha anunciado este lunes en Béjar su despedida de la política después de 33 años de trayectoria y cinco mayorías absolutas con el Partido Popular.

Rodeado de parte de la directiva local del PP, Alejo Riñones ha comunicado una decisión que, afirmó, está tomada desde junio de 2019 cuando ganó las elecciones pero quedó fuera del gobierno por el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Fue entonces cuando decidió seguir como líder de la oposición porque “me comprometí con los bejaranos y he cumplido”.

Ha recordado que ejerció el cargo de alcalde durante veinte años y ocho más en la oposición con un partido, el PP, que “ha sido el más votado en la historia de Béjar, el que más años ha gobernado y el que ha obtenido mejores datos electorales con resultados “históricos e incuestionables” y más de 800 proyectos realizados.

Riñones ha explicado que la decisión “no ha sido fácil” porque “no han sido pocos los bejaranos que, durante estos últimos años, meses y semanas, me paran en la calle y me expresan su deseo para que vuelva a la Alcaldía de Béjar”. Además, ha asegurado seguirá como líder de la oposición hasta el final de la legislatura avanzando que, en los próximos días, se anunciará la persona que liderará la candidatura del PP al Ayuntamiento de Béjar. En este sentido, la elección del candidato no tiene nada que ver con la estructura interna del PP pero la persona elegida tendrá “maniobra de ejecución por sí misma sin cortapisas ni estorbos para dejarlo trabajar” con todo el apoyo de la Ejecutiva local.

En cuanto a su sucesor en el cargo de Alcalde, afirmó que “no me corresponde a mí anunciarlo” pero es “una persona de mi confianza y de la del PP” porque “Béjar necesita recuperar la estabilidad tras una legislatura fallida” marcada, según su opinión, por “los escándalos, las dimisiones y el fracaso del tripartito de PSOE, Tú Aportas y Cs”.