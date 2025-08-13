Alegría, música y mucha diversión en Nuevo Naharros

Procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción en Nuevo Naharros.

Los vecinos de Nuevo Naharros ya están preparados para vivir sus esperadas fiestas, que se celebrarán hasta el domingo con un extenso programa de actividades para todas las edades. Una vez más, la colaboración de los vecinos y las peñas ha sido clave para diseñar unas jornadas llenas de participación y ambiente festivo.

En este sentido, habrá desde citas gastronómicas, actividades infantiles y competiciones deportivas hasta actuaciones musicales y actos religiosos en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Entre las actividades destacan el desfile de peñas, que tendrá lugar mañana por la tarde a partir de las 21:00 horas, y el concurso de 'Tu cara me suena', que será el sábado.

Para los más pequeños, el Consistorio ha reservado diferentes citas, como el parque acuático y los hinchables. Por otro lado, para participar en las citas gastronómicas, que serán el viernes y el sábado, será necesario retirar tique previamente. Además, las noches estarán animadas con orquestas y discotecas móviles.

El programa

Hoy

18:00 horas. Competición de fútbol 3.

22:30 horas. Competición de beer pong, organizado por la peña 'Los Trabaos'.

Mañana

19:00 horas. Calvalimocho, organizado por la peña 'Arrejuntaos'.

21:00 horas. Desfile de peñas por las calles del municipio.

0:00 horas. Discoteca móvil 'Cubalibre 2.0'.

Viernes, día 15

6:00 horas. Charangazo con 'El Tinglao' y puesta del ramo.

13:00 horas. Misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Al terminar, habrá reparto de limonada y un aperitivo ofrecido por el Club de Fútbol Nuevo Naharros.

19:00 horas. Partido de fútbol. C. F. Nuevo Naharros vs. Amigos de Ramón Valverde.

20:00 horas. Actuación folclórica 'La Espuela'.

21:00 horas. Cena de hermandad a base de carrilleras con champiñones y patatas paja. Es necesario acudir con tique.

0:00 horas. Verbena con la orquesta 'Grupo Seven'. Al terminar, la fiesta continuará con la música de la discoteca móvil 'Full Dance'.

Sábado, día 16

11:00 a 14:00 horas. Parque acuático e hinchables.

14:30 horas. Comida de hermandad a base de paella. Es necesario acudir con tique.

16:30 horas. Bingo más bingo musical, a cargo de la peña 'Cierraparques'.

16:30 a 19:30 horas. Parque acuático e hinchables.

17:30 a 19:30 horas. Competición de láser tag.

20:00 horas. Final del campeonato de frontenis.

20:00 horas. Tu cara me suena, organizado por la peña 'Arrejuntaos'.

21:30 horas. Actuación musical con el grupo flamenco y rumbas 'Sal Gorda'.

0:00 horas. Verbena nocturna a cargo de la orquesta 'Sándalo'. Al terminar, la animación musical continuará con la discoteca móvil 'Dinamix'.

Domingo, día 17

12:00 horas. 'Guarriyincana', organizada por la peña 'Los Gafaos'. Pueden participar personas de 5 a 99 años.

19:00 horas. Finales de las competiciones de petanca y calva.

21:00 horas. Tradicional subida a la cucaña.

22:00 horas. Concierto musical con la banda de rock 'Lasal'.

Mª Teresa García (alcaldesa): «Una de las principales preocupaciones es el reciclaje y la gestión de residuos» La alcaldesa, María Teresa García, analiza la situación del municipio y explica cómo se han preparado las fiestas. ¿Cómo calificaría las fiestas? —Son un éxito desde la programación. Convocar una reunión abierta y que se presenten más de veinte jóvenes dispuestos a proponer ideas y ayudar «ensancha el alma», como dice la letra de Robe. Se ha valorado la opinión de los vecinos e intentado atender sus sugerencias. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos? —La calidad de vida es extraordinaria, vivimos cerca de todo pero, al mismo tiempo, podemos disfrutar de paseos por el campo, el río… No obstante, siempre hay aspectos mejorables, como una mejora global en el transporte, ya que las soluciones actuales no acaban de atender a las necesidades de los vecinos. ¿En qué trabaja el Ayuntamiento en estos momentos? —En mejorar servicios. Se ha avanzado bastante en el tema de conectividad a internet. En 2021 se comenzó el despliegue de fibra y, a día de hoy, todos los núcleos urbanos cuentan con ella. A nivel de Mancomunidad se trabaja en la ampliación de la red para el abastecimiento de agua potable y la instalación de sistemas de telelectura de contadores. ¿Cómo afronta los próximos meses? —Continuamos con la sustitución de la red de saneamiento separativa; posteriormente se procederá al asfaltado. Por otro lado, tenemos previsto iniciar intervenciones en aceras. Otra de las preocupaciones actuales es el reciclaje y la gestión de residuos.