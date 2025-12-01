Alegría con letra peñarandina Los componentes de La Comparsa se reúnen cada martes y jueves con el fin de ensayar y ofrecer a la ciudad su variado repertorio, principalmente en la actuación navideña en el teatro Calderón. También llenan las calles de música y recuerdos en las tardes de Nochebuena y Nochevieja, antes de las tradicionales cenas familiares

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Hace décadas que la Navidad de Peñaranda de Bracamonte se acompaña con una música que toca el fondo de los habitantes de esta ciudad, porque se adentra en la historia más local a través de letras muy peñarandinas. Personas que fueron parte de la vida de la localidad, como protagonistas de historias cotidianas, resucitan cada Navidad en la música de la Comparsa Peñarandina.

Un grupo de hombres y mujeres con instrumentos tradicionales, como la zambomba, la botella de anís o la pandereta, se reúnen dos días por semana en la trasera del centenario teatro Calderón para ensayar. Son los de siempre, pero admiten nuevos miembros e invitan a quien quiera disfrutar de esta tradición a sumarse. En este grupo no falta la alegría y las bromas, tampoco se echa de menos el recuerdo. Sobre todo, abunda la nostalgia que emerge con la vuelta al pasado en unas letras que hacen recordar oficios, tradiciones y personas que hicieron grande a la ciudad.

«Cantamos canciones de Peñaranda», explica Miguel Alfayate, encargado de la dirección de la actual Comparsa Peñarandina. «En el año cincuenta y tanto se crearon las primeras comparsas. Había dos, una en la que mi padre, Fidel Alfayate, era el director y la otra que la llamaban la orquesta de Tarzán», añade. «Eran conocidas como la comparsa de Fidel y la de Tarzán», relata. «Si pasaba algo en Peñaranda, hacían una canción; si abrían un comercio o alguna cosa, hacían otra», detalla.

Esta tradición se ha mantenido sobre todo en Nochebuena y Nochevieja. «Ahora salimos a las siete y media u ocho menos cuarto, antes salíamos a las seis y media o así», cuenta. Para este año tienen apuntadas 25 canciones, pero el repertorio es mucho más amplio. «Tenemos canciones de Peñaranda y otras populares de España. Tenemos más de cien», calcula Miguel Alfayate que recuerda sus inicios en la agrupación: «José García, Emilio García 'Cocolo' y yo, llevamos 44 años», señala. «Mi padre y los demás miembros de las comparsas salían por el año 48 o así, porque hay canciones que hablan de los años 51 y 52, iban a la Misa del Gallo y después se reunían al café de La Amistad», relata. «Se esperaban las dos comparsas y se llenaba de gente que quería conocer las nuevas canciones que estrenaban ese año», continúa. «Mi padre no sabía ni leer ni escribir; aprendían a base de 'darla' o repetir las letras», explica.

En aquellos tiempos, y ahora, estas melodías se acompañan de instrumentos tradicionales, tales como la zambomba, botella y pandereta, que son los más comunes. Aunque también cuentan con artilugios de huesos. «Había unos señores que se dedicaban a escribir las letras. La Teresa la de 'Espeso', era una. También estaban el padre de Avelino y otro señor que se dedicaban a sacar canciones», detalla Miguel Alfayate.

«Tenemos canciones de personas que ya no viven y de negocios que ya no están, un ejemplo es la barbería de Pernales en la calle Félix Mesonero», anota. «Calle Félix Mesonero, hay un barbero que agradará. Con esmero en el servicio, vaya a su casa comprobará. En cuanto a la higiene, no hay nada que hablar, y, en tiempo de mosca, no le molestará. A todos aconsejamos que se vayan a afeitar. Todo el que entra en su casa, de bien que queda él volverá. Ay, Pernales, ay, Pernales, si tú sigues como vas, tú puedes estar tranquilo, que en Peñaranda ninguno te igualará», es la letra de una de las canciones. Otra de las letrillas recuerda que Peñaranda fue un importante centro comercial, en especial su calle Bodegones o Félix Mesonero. «Y en la calle de don Félix Mesonero, siempre que tengas dinero y ganitas de gastar, allí tienes el más variado comercio, más surtido y bien dispuesto, que puedas imaginar. Con aparatos de radio y objetos para regalo tenemos a Marcelino, y enfrente se ofrecen paño, confección y novedades, que a laventa tiene El Grifo. Le sigue un guarnicionero, y nuestra atención se para en Villoldo el relojero y el estanco de su hermana. Conforme vamos pasando, veo paños de Valillo, más el bazar de Paciano y muy buenas joyas de Antimo. Para sumar a lo dicho, ofrece Antolín su Cielo; la Gloria nos da Calixto», cantan, a la vez que explican que eran todos los comercios de esa calle, que hoy sigue siendo de las más comerciales y céntricas por encontrarse entre las plazas de España, la Constitución y la calle Nuestra Señora.

Hay algunas publicaciones que recopilan las coplas y hablan de la historia de la Comparsa, una de ellas titulada 'Coplas de las comparsas de Peñaranda' y editada por el Ayuntamiento y la Fundación en 1990 recopiladas por Pedro Martín Tejada 'Seve'.

Por su parte, la musicóloga Virginia Sánchez Rodríguez, realizó un estudio y publicó 'La comparsa Peñarandina. Historia y repertorio musical para la pervivencia de una tradición'. «Estas famosas canciones se hacían para los conocidos carnavales peñarandinos hasta 1935, aproximadamente, después reaparecieron en los años 50 en las fechas de Navidad», detalla Pedro Martín Tejada 'Seve'. Los temas «Los temas por las comparsas siempre tienen el sabor local de Peñaranda y, cuando tenían interés general y se popularizaban mucho, llegaban a formar parte del repertorio de varias comparsas al mismo tiempo.

Así ocurrió con la Orquesta de Tarzán y la pandilla de Fidel el Humorista. Ambas tocaban coplas dedicadas a las calles del pueblo, porque todos los peñarandinos estaban interesados en su mejora; las canciones informaban de su mal estado y, a la vez, manifestaban un sentimiento de protesta», cuenta Pedro Martín Tejada. Una de las canciones de las comparsas, 'Eres Peñaranda', se ha convertido en una especie de himno de la ciudad y es coreada por todo el pueblo en momentos especiales, como el comienzo de las Ferias y Fiestas. Sus ensayos son los martes, a las seis de la tarde, y los jueves, a las seis y media. Con el mes de diciembre empezarán sus actuaciones públicas. «El día 6 vamos a una boda».

El 7 de diciembre deleitarán a los asistentes al Día del Peñarandino Ausente con su actuación en el teatro Calderón a las 13:00 horas. Mientras que, el 20 de diciembre cantarán en Santiago de la Puebla. La noche del 24 de diciembre, Nochebuena, y la del 31 de diciembre, Nochevieja, cumplirán con la tradición de salir a las calles de los bares de Peñaranda de Bracamonte. Uno de los días de Navidad será su actuación para la ciudad de Peñaranda, que tendrá lugar en el teatro Calderón.