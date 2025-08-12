Alegría en Fuentes de Oñoro para honrar a la patrona
Nuestra Señora de la Asunción se convierte en la protagonista de los próximos días donde los encierros, las peñas y la música subirán la temperatura
Fuentes de Oñoro
Martes, 12 de agosto 2025, 05:00
Agosto es también un mes de fiestas en la Raya salmantina. Un ejemplo está en Fuentes de Oñoro, localidad transfronteriza que durante estos días celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Cinco intensos días donde los vecinos, de todas las edades, podrán divertirse, compartir momentos inolvidables y unir, con el hilo invisible de la amistad, lazos que perdurarán toda la vida.
El programa de actos abarca diferentes ámbitos, desde el aspecto cultural pasando por el taurino, tan arraigado en esta villa, hasta la cara más solemne y litúrgica de estos festejos. Precisamente, mañana miércoles, la primera cita prevista, a las 18:30 horas, será la ofrenda floral a la Virgen en la iglesia que lleva su nombre, aunque habrá que esperar hasta el día 15 para ver a Nuestra Señora de la Asunción recorrer las calles del casco urbano de Fuentes de Oñoro, con la misa y procesión a partir de las 13:00 horas.
Otro de los grandes alicientes del programa de este año será la presentación de las madrinas de 2025, mañana a las 23:30 horas, con cuatro jóvenes oñoresas que serán las encargadas de esta función durante los próximos días. Jimena Blanco, Laura Victoria Risueño, Ruth Guardado y Valeria Vicente son las elegidas para esta ocasión.
Las peñas son parte vital del pulso festivo y se demostrará con el pregón de mañana, que correrá a cargo de la peña 'El Bacalao', y con otros momentos donde su participación será fundamental, como el humor amarillo, el desfile de disfraces, la cena de confraternización o el almuerzo con mansos que ofrecerá la peña 'El Quite' al mediodía del sábado.
Los toros y la música son otras patas importantes de estas fiestas en Fuentes de Oñoro. Los primeros subirán las emociones y la adrenalina con los dos encierros a caballo que mezclan tramos de campo con un sinuoso trazado urbano, y también en las capeas tradicionales que complementan la oferta. Las orquestas Nebraska, SMS y La Reina del Show serán las encargadas de alargar las noches de este caluroso agosto en Fuentes de Oñoro.
El programa
Mañana
18:30 horas. Ofrenda floral en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
20:00 horas. Ronda por las peñas con la charanga 'Manliao'.
23:30 horas. Presentación de madrinas 2025, en la Plaza Mayor de Fuentes de Oñoro.
23:55 horas. Pregón de fiestas por la peña 'El Bacalao'.
0:30 horas. Orquesta 'La Reina del Show'.
Jueves, 14
11:00 horas. Hinchables y fiesta de la espuma en la Plaza Mayor.
18:00 horas. Humor Amarillo en la plaza de toros.
23:00 horas. Desfile de disfraces en la Plaza Mayor.
0:00 horas. Orquesta 'Clan Zero'.
Viernes, 15
13:00 horas. Misa y procesión; posteriormente tendrá lugar un vino de honor.
18:00 horas. Encierro a caballo.
19:30 horas. Capea tradicional y carretones en la Plaza Mayor.
21:00 horas. Cena de confraternización y sangría en el Pozo de la Bomba.
0:30 horas. Orquesta 'SMS'.
Sábado, 16
12:00 horas. Encierro a caballo.
13:30 horas. Almuerzo con mansos a cargo de la peña 'El Quite'.
15:00 horas. Comida en la zona de la plaza de toros.
17:00 horas. Tardeo flamenco con David Roda Flamenco Fusión.
18:30 horas. Clase práctica a cargo de la Escuela de Tauromaquia.
19:30 horas. Capea tradicional.
0:30 horas. Orquesta 'Nebraska'.
Domingo, 17
6:00 horas. Visita al Cristo.
13:00 horas. Misa en honor a los mayores y posteriormente vino de honor.
18:30 horas. Clase práctica de la Escuela de Tauromaquia.
19:00 horas. Capea tradicional.
22:00 horas. Música con Antonio Bonal en la Plaza Mayor.
Laura Vicente (alcaldesa): «Estamos trabajando para llevar a cabo lo antes posible la creación del área logística»
Los festejos para honrar a Nuestra Señora de la Asunción están a punto de arrancar y desde el Consistorio se ha elaborado un extenso programa festivo para todos los vecinos de un municipio que tiene encima de la mesa proyectos de una índole vital, como es el área logística y el impulso al asentamiento de nuevos vecinos que buscan un futuro en este bello rincón de la frontera hispanolusa.
¿Qué novedades y actos destacaría del programa festivo?
—Este año 2025 hemos realizado un programa de actividades muy completo en su totalidad, con cinco días de una gran intensidad, con festejos diurnos y nocturnos, en los que hay ocio para todas las edades: desde un día dedicado a los niños, pasando por otro para nuestros mayores, para nuestras peñas o para el toro.
¿ Se nota la llegada de visitantes estos días en el municipio?
—Sí, por supuesto, cuando elaboramos las fiestas pensamos siempre en todos aquellos forasteros que nos visitan en estas fechas especiales. Son días de muchas actividades y vienen personas no solo a pasar sus vacaciones o reencontrarse con sus familiares aquí, también un importante número de vecinos portugueses se desplazan hasta Fuentes de Oñoro para vivir las fiestas.
¿Qué papel juegan las peñas en estas fiestas?
—Son una parte muy importante, con una gran actividad social a lo largo del año, como por ejemplo en la celebración del Día del Hornazo. En estas fechas de agosto son fundamentales por su participación, por el desarrollo de actividades... Por ejemplo, la peña encargada del pregón cumple 50 años desde su creación lo que demuestra el arraigo que estos colectivos tienen en la programación oficial y fuera de ella porque las peñas son lugares de encuentro y de acogida a todos los que vienen y tienen sus propias actividades durante la jornada diurna.
Dejando de lado las fiestas ¿Qué proyectos y obras se han desarrollado en estos meses?
—Desde el equipo de Gobierno nos estamos enfocando de lleno en el desarrollo empresarial de nuestra localidad. El proyecto de la villa empresarial va dando sus frutos con un 100 % de ocupación en el centro de servicios empresariales y llegadas de diversos países como Portugal o Francia, así como de diversas provincias de España. Además, estamos trabajando de manera intensa para llevar a cabo lo antes posible la creación del área logística que esperamos que sea un revulsivo para toda la zona fronteriza y los municipios aledaños. Vamos a destinar una importante inversión de cerca de 5 millones de euros para crear este espacio que abarcará una extensión de 13 hectáreas y que creemos que será crucial dada la excelente ubicación en la frontera que tiene Fuentes de Oñoro. Déjeme añadir que por este paso entre países pasan más de 7 millones de vehículos al año, lo que sirve de referencia de la importancia que tenemos dentro de estas vías de comunicación y en el transporte logístico de mercancías. Entendemos que la consolidación de esta apuesta empresarial y estratégica dinamizará económicamente la zona y fijará una población que nos permita crecer. A todo ello sumamos una amplia oferta de ocio y servicios que nos hace muy atractivos para aquellas familias que buscan un nuevo hogar en el que asentarse y emprender una nueva vida.
¿Algún ejemplo de esa oferta de servicios?
—Pues para las familias, por ejemplo, ponemos a su disposición las herramientas necesarias para la conciliación familiar durante todo el año, como son la ludoteca municipal, guardería y campamentos en las épocas vacacionales para favorecer esa conciliación.
¿Qué mejoras se han hecho para el día a día de los vecinos?
—Desde el equipo de gobierno entendemos que la vida de un municipio pasa por favorecer y atender sus necesidades y desde la concejalía de Obras hemos puesto en marcha varias nuevas instalaciones como parques infantiles en los tres núcleos poblacionales, renovación de redes y mejora en materia urbanística. Pero también con servicios como la piscina municipal, nuevas zonas deportivas para el fomento de la práctica del pádel o el parking de autocaravanas que ya llevan unos meses operativos y que están funcionando muy bien desde su puesta en marcha.
¿Cómo vive estos días la alcaldesa del municipio?
—Pues muy intensamente, la verdad, son días de mucho trabajo pero también de mucho disfrute con mi familia, mis amigos y mi peña, por supuesto, en la que me gusta implicarme en todo lo que hacen. En los primeros momentos me tocará alternar entre los actos oficiales y más sobrios en los que tengo que ejercer mi lugar como regidora, con los momentos de ocio que tendré en los encierros o verbenas en los que soy una vecina más, como he sido siempre.
