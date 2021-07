Era el punto de encuentro para muchos mayores de Béjar pero la pandemia se encargó de suspender ese servicio como tantas otras cosas. Dieciséis meses después, el Hogar de Mayores de Béjar, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha reabierto sus puertas con algunos cambios pero con el mismo objetivo: servir de lugar de ocio para sus socios.

Durante las cuatro semanas anteriores, los preparativos se centraron en la limpieza y desinfección del centro para su apertura en la jornada de ayer, en la que ya se pudo ver a algunos usuarios interesados en disfrutar de ese espacio. Una de ellas fue Loren Guillermo, que saboreó un café aprovechando la reapertura de la cafetería. “Estaba deseando que abriera el Hogar de Mayores porque tenía muchas ganas ya que soy asidua de este centro” pero reconoce que “hay que tomar precauciones como guardar las distancias y usar mascarillas para volver a ser los que éramos”. Gran aficionada a las cartas, de momento, de esa actividad no podrá disfrutar por la prohibición expresa de la Junta de Castilla y León por no garantizarse la distancia de seguridad en las mesas.

También es socio del centro de día Tomás Ponce. Aplaude la decisión de reabrir el centro sobre todo con la vista puesta en los meses de invierno cuando se retomen los cursos. “Hay cosas que se deberían haber hecho antes pero no se ha podido”, explica, aunque “el Hogar irá poco a poco retomando su actividad para que la gente vea que se puede venir con precaución para no contagiarnos entre nosotros”. Además de socia de ese servicio de la Junta, Engracia Casasola es presidenta del Consejo de Mayores en el centro y aprovechó la apertura para mantener una reunión con el director del Hogar, Álvaro Muñoz. Explica que “muchas personas estaban pendientes de la apertura pero yo insistía en que no se sabía cuándo se iba a abrir”. Cuando se enteró de la fecha definitiva “me encargué de decirlo” aunque reconoce que, a pesar de las ganas, la respuesta en el primer día fue tímida. De hecho, comenta que “hay personas que no se animan porque tienen miedo y, desgraciadamente, algunos socios han fallecido durante estos meses de la pandemia”. Cita actividades que, de momento, no se podrán realizar como las partidas de cartas que tan buena acogida tienen entre los socios aunque sí se puede jugar ya al billar.

También fue ayer un día importante para Antonio García. Regenta la cafetería y el servicio de comidas del centro, que ha permanecido abierto durante los últimos 16 meses para ayudar a los mayores a sobrellevar el confinamiento y las restricciones. Afirma que ha estado repartiendo a domicilio entre 60 y 70 comidas y así seguirá porque, al menos hasta la fecha, no puede abrir el servicio de comedor. Cuando se pueda retomar las comidas en el centro, compatiblizará ambos servicios para que los mayores estén atendidos.

Son estas semanas de julio y agosto como un período de prueba en el Hogar de Mayores de Béjar ante el inicio de la temporada de otoño e invierno con la puesta en marcha de los cursos habituales del centro así como los ensayos de los grupos de canto y baile, eso sí, con las debidas medidas de seguridad oportunas. Así lo explica el director del centro, Álvaro Muñoz, que ha capitaneado la apertura dieciséis meses después. La respuesta entre los socios fue tímida en una circunstancia que Muñoz justifica por “los socios fallecidos durante la pandemia, los enfermos, los precavidos y aquellos que aún no se han enterado”. A todo ello, se une que el verano siempre ha sido una temporada “floja” en el Hogar de Mayores.

Por tanto, los socios disfrutan en estos días de los servicios del centro en espera de la llegada del mes de septiembre cuando se retomen propuestas como gimnasia, yoga e informática, entre otros.