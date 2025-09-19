Aldetejada, una localidad comprometida con la calidad de la educación

EÑE / Paula Zorita Aldeatejada Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:18 Compartir

El curso escolar 2025-2026 marca un hito para Aldeatejada con el arranque del nuevo CRA Los Arapiles, que abre por primera vez un curso completo tras su estreno parcial el pasado mes de abril, tras las vacaciones escolares de Semana Santa. Este centro educativo se ha consolidado desde su apertura como referente de calidad y modernidad en la comarca y provincia.

La inauguración oficial del presente curso académico contó con la presencia de Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, quien destacó la relevancia de disponer de instalaciones modernas que atiendan las necesidades del alumnado del medio rural. La elección del CRA Los Arapiles para abrir el curso refleja el compromiso de la Junta con una educación inclusiva, equilibrada y adaptada a los retos actuales.

El centro comienza el curso con 188 alumnos, de los cuales 160 son de Aldeatejada, consolidando su papel como núcleo educativo de referencia para el municipio y alrededores. Su moderna infraestructura, con más de 2.700 metros cuadrados, incluye aulas amplias, salas de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, cocina-comedor y espacios administrativos. En el exterior, los estudiantes cuentan con zonas ajardinadas, pista polideportiva y áreas de juego adaptadas a todas las edades.

La construcción del CRA Los Arapiles, con una inversión superior a 5 millones de euros, reemplaza las antiguas instalaciones modulares, ofreciendo un entorno seguro, accesible y atractivo. También permite a los docentes trabajar con recursos modernos que potencian la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación pedagógica.

Con su primer curso completo en marcha, el CRA Los Arapiles se convierte en un punto de referencia educativa y motor de desarrollo social para Aldeatejada. La Junta de Castilla y León, junto con las autoridades locales, celebra este avance que garantiza a los más pequeños un futuro educativo sólido, reafirmando el compromiso con la educación de calidad en toda la provincia.

