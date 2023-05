Aldearrodrigo, con todo listo para sus fiestas

¿Cuál es la mayor satisfacción que se lleva de esta andadura, Celedonio?

—Han sido muchos años de entrega a este municipio. No sé cuál es la impresión de la gente, sí de los más cercanos, pero yo he hecho siempre lo que he podido y ha estado en mis manos. Mi mayor satisfacción es haber sido un servidor de los vecinos y que con todos me he llevado bien y ha habido buena comunicación para aclarar aquello que no estaba bien. Espero que los que vengan ahora se entiendan también con los habitantes de Aldearrodrigo.

¿Le quedan cosas por hacer o llevar a cabo?

—Siempre hay cosas que se podrían haber mejorado, pero debemos tener en cuenta que los municipios pequeños tenemos poco presupuesto. Algo que queda pendiente aunque encarrilado, es la adecuación de unos terrenos que se dividirán en parcelas y se pondrán a la venta para invitar a la gente a invertir en el municipio y hacerse una vivienda. Todo quedará listo para que en breve se puedan poner a la venta.

Pero en los últimos tiempos sí que ha habido mejoras en Aldearrodrigo, ¿no es así?

—Sí, aparte del bonito parque que se hizo en la entrada, del cual me siento especialmente orgulloso puesto que pocos pueblos tienen uno así, quisimos reformar un edificio que estaba abandonado y ahora es lugar de reunión para vecinos de todas las edades. La convivencia de todos es una de las mejores cosas que tenemos en Aldearrodrigo y siempre he querido fomentarlo desde el Consistorio.

Precisamente se acercan días de convivencia para todos en el municipio con las fiestas...

—Sí, sin duda la convivencia es lo más importante, sobre todo en las comidas, cuando se llega a sobrepasar la cifra de 250 personas en torno a la mesa. Son ratos de mucho disfrute para familias y personas que viven fuera pero vienen al pueblo durante estos días.

¿Cuál ha sido la línea a seguir y cuáles son las actividades más importantes de las fiestas?

—Hemos intentado seguir la línea habitual de la programación de fiestas de los últimos años, dando gusto tanto a niños, como a jóvenes y no tan jóvenes. Esto es fundamental para que todos disfrutemos.

¿Qué mensaje le transmitiría a los vecinos para estos días?

—Sin duda que disfruten mucho, que se diviertan a lo grande y que lo hagan siempre con total responsabilidad para que estos días sean bonitos para quienes lo viven en familia y entre amigos.