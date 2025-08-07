Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La alcaldesa, tercera por la izquierda, y el candidato del PSOE, Fernando Castaño, primero por la derecha, en las pasadas fiestas de San Agustín. TEL

La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra desmiente al PSOE: hay presupuestos y aprobados con sus votos

Los socialistas le acusaban de haber sido incapaz de conseguir la aprobación de los presupuestos cuando la localidad sí tiene aprobados los presupuestos de 2023 y 2024 con los votos, incluso, de los concejales del PSOE

TEL

Santibáñez de la Sierra

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:57

La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto (PP)ha desmentido al PSOE de Salamanca cuando la acusaba en una nota de prensa de haber sido «incapaz de presentar para debate y aprobación los presupuestos municipales». Y es que la regidora hacía pública una nota de prensa sobre el anuncio de moción de censura en su contra y desmontaba las acusaciones del PSOE adjuntando las actas de los plenos en los que se aprobaron los presupuestos municipales de 2023 y de 2024 con los votos, incluso, de los concejales del PSOE que ahora presentan una moción acusándola de inactividad.

«Respetamos las leyes y que dicha moción se pueda llevar a cabo, pero lo que no respeto y comparto son las mentiras y falsedades argumentadas en dicha moción como fundamento para llevarla a cabo. No hay problema de gestión. Aquí lo que hay es un interés político, de un grupo político y de un diputado provincial del PSOE con intereses personales ya que lo único que pretende es ganar méritos con este tipo de maniobras tan cuestionables y que solo perjudican a la ciudadanía», señala Elena Nieto en una nota donde, además, recoge un resumen de toda la actividad municipal de estos dos años de mandato. Cabe recordar que Elena Nieto es alcaldesa de Santibáñez de la Sierra gracias al voto de un concejal del PSOE ya que ella recibió tres votos de un total de cinco en la investidura cuando el PP había conseguido dos concejales por tres del PSOE.

«Esta maniobra política va a poner en riesgo todo el trabajo realizado, porque el interés que les mueve dista mucho de lo que el pueblo necesita: estabilidad, trabajo y dedicación. Si la candidatura del PSOE nació rota y en este tiempo no se han puesto de acuerdo entre los miembros de la candidatura y he sido yo la que los he mantenido unidos sin ideologías políticas, difícilmente podrán hacer gobernable el Ayuntamiento. Es lamentable que se utilicen intereses partidistas de una manera tan frívola y a sabiendas de que van a ser los vecinos del pueblo los perjudicados», señala la alcaldesa.

La moción de censura se debatirá el próximo 21 de agosto, justo en el inicio de las actividades programadas en la localidad por las fiestas de San Agustín. Fernando Castaño es el candidato propuesto por el PSOE.

