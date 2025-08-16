El alcalde de Cipérez acude a la feria de Vitigudino tras una noche marcada por la incertidumbre y el fuego: «Pocos hemos dormido» El regidor ha querido destacar y agradecer el papel fundamental de los vecinos durante la emergencia

D. Sánchez Vitigudino Sábado, 16 de agosto 2025, 12:43

El alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, ha estado presente este sábado en la feria de ganado de Vitigudino, mostrando su compromiso con el entorno comarcal pese a la complicada jornada vivida en su municipio debido al incendio reactivado en las últimas horas. «Fue difícil. Se reactivó el foco de hace unos días. Es desolador. Según venía por la carretera hasta aquí, se ven cientos de hectáreas quemadas», ha declarado el regidor a LA GACETA, visiblemente afectado por la situación que atraviesa la zona.

Y es que la noche anterior estuvo marcada por la tensión y la vigilancia constante. «Pocos han dormido. Yo, por ejemplo, cada vez que me despertaba, me asomaba para ver si había alguna reactivación... Es cierto que hoy estamos más tranquilos, pero fueron unas horas difíciles. Las llamas se asomaban al pueblo y hubo miedo», ha relatado Alonso.

El alcalde ha querido destacar y agradecer el papel fundamental de los vecinos durante la emergencia: «Es un orgullo y un ejemplo de la solidaridad de nuestros vecinos. Han ayudado en las labores de extinción o aportando agua y suministros a los bomberos forestales».

Además de los daños medioambientales y el susto vivido por los habitantes, Cipérez también se encuentra entre los municipios afectados por problemas en el suministro de agua, según ha apuntado el propio alcalde, siendo este un contratiempo más que se suma a los efectos del incendio. «Aún es pronto para hablar de hectáreas quemadas, pero las primeras estimaciones se sitúan por encima de las 2.000», ha recalcado el alcalde de Ciperez.