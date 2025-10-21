La Alberca acomete obras de mejora del asfaltado en la localidad

S. Dorado La Alberca Martes, 21 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha emprendido actuaciones de asfaltado y mejora en la urbanización Río de la Llana, unas obras que abarca también la renovación de las aceras, todo ello con la aportación de los Planes Provinciales, con un importe de 170.000 euros, a los que el Consistorio sumará 50.000 euros para extender las labores en esta carretera hasta el cruce con Mogarraz. «Es una urbanización de hace más de 30 años, por lo que las aceras estaban muy deterioradas, especialmente en las confluencias de calles; se repondrán todas las que están en mal estado», señala el alcalde, Miguel Ángel Luengo. Se estima que las actuaciones finalicen a finales de este año. Además, se están finalizando las obras de Planes Provinciales del último tramo de la calle principal, desde la plaza de la Iglesia hasta la calle La Puente.

Los proyectos de obras próximas se centran, además, en dotar al municipio de un nuevo gimnasio en el centro multiusos. El Ayuntamiento destinará 50.000 euros en el arreglo y acondicionamiento de los vestuarios y las instalaciones. «En una segunda fase se trasladará lo que es el gimnasio a este edificio, y donde está actualmente el gimnasio haremos los vestuarios del pabellón». También avanzan ya los proyectos del nuevo cementerio y el impulso de ocho viviendas de Protección Oficial, a las que el Ayuntamiento ya ha destinado una parcela.