Alba de Tormes refuerza las labores de mantenimiento en el cementerio de cara al día de Todos los Santos Los operarios municipales han llevado a cabo actuaciones de pintura en fachadas y mejoras de albañilería

EÑE Alba de Tormes Martes, 28 de octubre 2025, 13:28

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de mantenimiento y mejora del cementerio municipal, coincidiendo con la proximidad de la festividad de Todos los Santos, uno de los momentos del año con mayor afluencia de visitantes.

Además de las labores habituales de limpieza, conservación y jardinería que se desarrollan de forma continua a lo largo del año, los operarios municipales han llevado a cabo actuaciones de pintura en fachadas y mejoras de albañilería en distintas zonas del recinto, con el objetivo de mantener el cementerio en óptimas condiciones para recibir a los vecinos y familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Con motivo de estas fechas, el Ayuntamiento recuerda que el cementerio municipal permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 17:00 horas, para facilitar la organización de las visitas y desplazamientos.

Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su compromiso con el cuidado, conservación y puesta a punto de los espacios públicos municipales.