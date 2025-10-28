Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Labores de pintura en al fachada principal del cementerio de Alba de Tormes. EÑE

Alba de Tormes refuerza las labores de mantenimiento en el cementerio de cara al día de Todos los Santos

Los operarios municipales han llevado a cabo actuaciones de pintura en fachadas y mejoras de albañilería

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 28 de octubre 2025, 13:28

Comenta

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de mantenimiento y mejora del cementerio municipal, coincidiendo con la proximidad de la festividad de Todos los Santos, uno de los momentos del año con mayor afluencia de visitantes.

Además de las labores habituales de limpieza, conservación y jardinería que se desarrollan de forma continua a lo largo del año, los operarios municipales han llevado a cabo actuaciones de pintura en fachadas y mejoras de albañilería en distintas zonas del recinto, con el objetivo de mantener el cementerio en óptimas condiciones para recibir a los vecinos y familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Con motivo de estas fechas, el Ayuntamiento recuerda que el cementerio municipal permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 17:00 horas, para facilitar la organización de las visitas y desplazamientos.

Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su compromiso con el cuidado, conservación y puesta a punto de los espacios públicos municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  4. 4 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  5. 5 Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
  6. 6 «Nos han engañado muchas veces»
  7. 7 El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP
  8. 8 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  9. 9 El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial
  10. 10 Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes refuerza las labores de mantenimiento en el cementerio de cara al día de Todos los Santos

Alba de Tormes refuerza las labores de mantenimiento en el cementerio de cara al día de Todos los Santos