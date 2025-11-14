Alba de Tormes y la Red Teresiana exhiben su oferta cultural y turística Se presentó la campaña 'Alba Eclipsa', con la que se invita a contemplar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

Roberto Zamarbide Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:28

Alba de Tormes ha presentado en INTUR su renovada oferta turística, marcada por dos hitos que protagonizarán los próximos años. La villa ducal lanzó la campaña 'Alba Eclipsa', con la que invita a contemplar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde el Parque Estelar de Otero, único de la provincia.

Además, anunció una gran exposición dedicada a San Juan de la Cruz, que abrirá el 17 de diciembre de 2025 en su convento y permanecerá un año con motivo del tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia. La alcaldesa, Concepción Miguélez, destacó el impulso que supone el Plan de Sostenibilidad Turística. El stand de la villa ofrece degustaciones, audiovisual promocional y un sorteo de un fin de semana para dos personas.

También en INTUR, la Red de Ciudades Teresianas presentó el libro 'Tras las huellas de Teresa', editado por PPC Editorial, un recorrido cultural y espiritual por las ciudades fundacionales de Santa Teresa.

El presidente de la Red, Carlos Largo, el autor Francisco Gómez y el director editorial Francisco Javier Navarro Marín subrayaron que la obra, con ilustraciones de Gerardo de la Fuente López, combina historia, arte y espiritualidad para mantener viva la huella teresiana.