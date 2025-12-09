«Estos días han sido una locura, es un orgullo representar a mi pueblo»

Alba Sánchez, más conocida en redes sociales como Alba Saenc, no para de recibir mensajes y felicitaciones en estos días tras haber sido premiada ... en la gala TikTok Awards 2025 como la mejor creadora de contenido en la categoría de Educación y Cultura, que distingue el contenido creado con fines divulgativos. Un reconocimiento que pone en valor la labor de esta joven natural de Fuenteguinaldo en un mundo a veces tan nebuloso para la información como son las redes sociales.

Enhorabuena por el premio, ¿qué sintió al ser la elegida?

—Pues, sobre todo, mucha emoción porque, como dije en el discurso cuando lo recogí, después de estar tanto tiempo en redes intentando que un nicho tan concreto como el arte y la historia tenga visibilidad en un mundo donde se priorizan otros temas y formatos, ver que al final recibes un premio de este tipo es cumplir un sueño. A nivel personal, después de cinco años en la red social TikTok —sobre todo los dos últimos, en los que no he parado de trabajar— ver que hay una recompensa es importante y ha sido muy emocionante... aún sigo en una nube.

¿Cómo empezó en esta aventura de la divulgación cultural?

—Todo surge en la época de pandemia, durante el año 2020. Acababa de volver de Canadá, donde estaba gracias a una beca, pero la cortaron a la mitad del proyecto. Al volver a España, tuve que estar un par de semanas en cuarentena y empecé a leer mucha novela histórica, ya que había tenido una asignatura de historia contemporánea que me había encantado. Y me descargué la aplicación TikTok y empecé a vestirme como ciertos personajes históricos de los que leía y, poco a poco, fue evolucionando. Coincidió además que fue un momento de cambio en mi vida: tras pasar por dos carreras que no me gustaban, entré en el doble grado de Historia e Historia del Arte y decidí utilizar la cuenta como herramienta de difusión de cosas que me interesaban.

¿Y por qué en TikTok?

—Era la plataforma que usaba y, posteriormente, fue la primera que iba permitiendo vídeos cada vez más largos: de un minuto pasó a tres, luego incluso hasta los diez minutos... y era la que te permitía tener un formato más largo. Hace un par de años también me abrí una cuenta en Instagram cuando permitió una mayor duración de sus vídeos, y personalmente me gusta más.

¿Ha notado una evolución propia en su forma de hacer contenido?

—Pues sí, muchísimo. Al principio no hacía guiones, era todo improvisado, sobre la marcha, y cuando empecé a trabajar con otras marcas como National Geographic me di cuenta de la importancia del guion y de que es la base de que un vídeo funcione y enganche al espectador. A nivel técnico y de edición también, vas teniendo nuevas ideas, compartes conocimientos con otros creadores y das un salto a una mayor calidad estética.

Premios como este, ¿sirven para mostrar el lado útil y riguroso que pueden tener las redes sociales?

—Sobre todo de cara a generaciones que no se fían tanto de los divulgadores o de medios más alejados de los tradicionales. Detrás de este tipo de cuentas solemos estar personas que ya tienen su formación universitaria o que estamos desarrollando nuestros estudios en el área de la que hablamos, basándonos en la consulta de la documentación y contrastando la información. No voy a negar que te puedes encontrar bulos, pero ahí la clave está en saber a quién seguir y el bagaje de quien está detrás de la cuenta.

¿Cuál de sus vídeos es al que guarda un cariño especial?

—Sí, uno que hice sobre mi pueblo, sobre por qué Fuenteguinaldo se llama así. Para mí es especial: es mi tierra y me ha servido para centrarme en divulgar sobre Salamanca y Castilla y León. Hubo mucha investigación, leyendo un romancero en el que se hablaba de mi pueblo... Para mí es un vídeo que tiene un cierto romanticismo. A raíz del premio, estos días han sido una locura, con muchas llamadas y mensajes, y es un orgullo representar a mi pueblo.