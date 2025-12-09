Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alba posa con el premio recibido el pasado 3 de diciembre ALBA SAENC

«Estos días han sido una locura, es un orgullo representar a mi pueblo»

La guinaldesa Alba Saenc ha sido elegida la mejor creadora de contenido de educación y cultura

D. S.

Fuenteguinaldo

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:30

Comenta

Alba Sánchez, más conocida en redes sociales como Alba Saenc, no para de recibir mensajes y felicitaciones en estos días tras haber sido premiada ... en la gala TikTok Awards 2025 como la mejor creadora de contenido en la categoría de Educación y Cultura, que distingue el contenido creado con fines divulgativos. Un reconocimiento que pone en valor la labor de esta joven natural de Fuenteguinaldo en un mundo a veces tan nebuloso para la información como son las redes sociales.

