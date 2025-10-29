Alba tendrá un entrenamiento solidario con el Banco de Alimentos Se celebrará el 23 de noviembre por la mañana

El Consistorio de la villa ducal, en colaboración con la Escuela Municipal de Atletismo y la actividad municipal de iniciación a la carrera «Alba de Tormes Running», organizan la cuarta edición del «Entrenamiento Solidario», una cita que se celebrará el domingo 23 de noviembre.

La cita se ha previsto que arranque a las once de la mañana en la Plaza Mayor. Esta actividad se suma a la Gran Recogida del Banco de Alimentos, campaña nacional que impulsa la solidaridad mediante la entrega de alimentos no perecederos.

El evento está dirigido a personas de todas las edades y niveles, con varias distancias disponibles para poder participar con facilidad en el mismo: 800 metros, 3,5 km, 6 km y 10 km, promoviendo la práctica deportiva y el espíritu comunitario en apoyo a una causa social.

Antes del inicio de la actividad, entre las 10:45 y las 11:00 horas, se habilitará en la Plaza Mayor de Alba de Tormes un punto de recogida de alimentos no perecederos, en el que podrán colaborar tanto los participantes como cualquier persona interesada. Todas las aportaciones se destinarán al Banco de Alimentos. En anteriores ediciones hasta un centenar de personas han participado en esta iniciativa