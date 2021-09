Alba de Tormes recupera la procesión de Santa Teresa tras dos años sin celebrarse

La villa ducal retomará el día 14 de octubre uno de sus actos más tradicionales como es la procesión de la imagen de Santa Teresa por las calles de la localidad. El cambio en las restricciones sanitarias, que ya permiten que se celebren manifestaciones religiosas en la calle, ha permitido incorporar a las celebraciones religiosas de la fiesta de La Octava estos eventos.

En concreto la última procesión que se desarrolló con la imagen de Santa Teresa en las calles de la villa ducal se celebró en octubre de 2019, con lo que se cumplen ahora 24 meses sin que este tipo de celebración se haya desarrollado.

La recuperación de las procesiones supone que se van a poder celebrar tanto la del día 14 como las del 15 y 22. Para todas ellas se va a aplicar un novedoso protocolo que se está elaborando por consenso entre el Carmelo, el Ayuntamiento, la Policía Local y la agrupación de Protección Civil.

Este protocolo se dará a conocer en unos días y supondrá que el público asistente deberá acatar unas normas entre las que destaca, que se pedirá que no se mueva de los emplazamientos habilitados para contemplar la procesión y también que se procure mantener la distancia de seguridad, así como la obligatoriedad de usar mascarilla.

Es decir, serán las andas a hombros de los miembros de la Hermandad de Santa Teresa, con la imagen sobre ellas, las que se vayan desplazando por el recorrido de las procesiones y tras ellas irá la Banda de Música de Alba, tanto el día 15 como el 22.

Uno de los cambios más llamativos es el de la hora de salida de la imagen a la calle el día 14, que será a las 12 del mediodía, para inmediatamente dar paso a la eucaristía en la iglesia de la Anunciación.

“El recorrido del día 14 por la mañana es el habitual. Se ha hecho un gran esfuerzo para organizarlo y por ello es obligado pedir que el público respete el protocolo que va a indicar que la gente no se mueva del sitio en el que ve pasar la procesión, porque en caso de que no se respete podría llevar a que se tomase la decisión de que no haya procesiones los días 15 y 22”, reseñó el prior del Carmelo, Miguel Ángel González.