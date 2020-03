Alarma en la residencia Bellavista de Castellanos con 11 ancianos con síntomas

Los familiares de algunas personas que viven en la residencia Bellavista, en Castellanos de Moriscos, han dado la voz de alarma en las últimas horas.

“Nos ha llamado el médico de la residencia este lunes porque nuestro familiar tenía fiebre y tos. Con esos síntomas nos han dicho que lo han aislado en su habitación. Por la tarde ya nos han comunicado que había once casos similares entre los internos y que están todos aislados en sus habitaciones”, aseguraba un pariente de este residente.

No obstante, a pesar del aislamiento las familias no saben si estas personas aisladas en sus habitaciones han dado positivo. “Sólo hay un médico para toda la residencia, junto a un enfermero y un auxiliar. Según nos han contado han llamado al Centro de Salud de Villares y al 112 y no ha ido nadie. Dicen que no tienen medios para atender a la gente y están desbordados”, afirman los familiares del residente. “Los de dentro están mal, pero nosotros fuera lo vivimos todo con mucha angustia”, relata.

Otra familia relataba a este medio que los ancianos “están todos en sus habitaciones y les llevan allí la comida. Nos preocupa mucho la situación de nuestro familiar porque es una persona muy mayor y con factores de riesgo”. A pesar de intentar a lo largo de la tarde contactar con el centro residencial, este medio obtuvo respuesta.