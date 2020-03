Al auxilio de los mayores en esta localidad salmantina

Frades de la Sierra es una de esas localidades, donde el Ayuntamiento que preside Andrés Pablo está pendiente de todos sus vecinos y, sobre todo, de aquellos de más edad y cuyos familiares están lejos durante el estado de alarma. Por eso, tal y como explica el regidor, “tenemos varios casos de familias mayores que tienen lejos a la familia. Los que necesiten medicinas que no sean urgentes, o bien la alguacila o bien yo, las recogemos y vamos a la farmacia de Linares a por los medicamentos”. “Se trata de no ir todos en procesión hasta Linares y por eso vamos nosotros. Luego, a la hora del reparto del pan, se lo entregamos. No estamos para buscar tabaco, sólo cosas de primera necesidad”, añade. Y es que junto con las medicinas, el Ayuntamiento da un repaso a esos vecinos para ver si necesitan algo, se les llama y si en un momento dado les surge la necesidad, pueden llamar. Para eso, el Consistorio ha colgado en las redes sociales del pueblo el contacto a través del cual pueden pedir ayuda y, dentro de la medida de lo posible, se les echará una mano. Eso sí, se recuerda que, a la hora de buscar el medicamento, los vecinos deberán guardar las distancias de seguridad.

En cuanto al confinamiento decretado por la alarma, el regidor cree que la situación en el medio rural no es tan dramático como en las capitales. Hace ya mucho tiempo que no se veía a nadie por las calles muchos días entre semana. Los pueblos pequeños tienen cada vez menos lugares para socializar más allá del bar, el vendedor ambulante y la misa, cuando los hay. Por eso, la gente en los pueblos lo lleva de otra manera. Como añade el regidor, “la población tiene miedo, pero no es tan dramático como en sitios grandes”, concluye el regidor, que no pasa por alto tampoco el hecho de que ya no llegue la prensa a los suscriptores del pueblo con lo que, sobre todo mucha gente mayor, tiene menos información y un acceso a los medios de comunicación que en un sitio más grande o que personas más habituadas al manejo de las redes sociales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Frades dio ayer un nuevo aviso en relación con el consumo de agua. Siguiendo las recomendaciones de la Diputación de Salamanca, se incrementarán los niveles de cloro que se utilizan en los depósitos aunque el agua seguirá siendo apta para el consumo humano, según indicaba ayer el Consistorio en un aviso que hizo público.