Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un día lluvioso en Salamanca. ARCHIVO

La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves

Se prevén hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta estará activa desde las 14:00 hasta las 23:59 horas

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a aviso naranja el riesgo por fuertes lluvias en la sierra de Salamanca para este jueves, 13 de noviembre. Y es que se espera una precipitación acumulada de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que ha llevado a calificar el fenómeno como 'de riesgo importante', con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%.

El aviso estará activo desde las 14:00 hasta las 23:59 horas y se espera que las lluvias sean especialmente intensas durante la tarde y en las primeras horas de la noche. Las localidades más afectadas podrían ser La Alberca, Ciudad Rodrigo, Los Santos, Béjar y Guijuelo, así como otras ubicaciones de la zona de montaña.

De esta forma, la situación se agrava con la llegada de la borrasca 'Claudia', que afectará a la capital y a la provincia y también al oeste peninsular durante lo que resta de semana, con chubascos persistentes, vientos del sur de flojo a moderado y rachas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas de montaña y en algunas áreas de la meseta. Los cielos permanecerán cubiertos, con precipitaciones más intensas en Galicia, el extremo occidental del sistema Central, la cordillera Cantábrica y las islas occidentales de Canarias.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de 9 grados y máximas de 16 hasta el domingo, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 95% y el 100%. Además, la Junta de Castilla y León ha emitido alerta por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, que afectará especialmente al este de la región durante varios días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  2. 2 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  3. 3 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  4. 4 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  5. 5 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  6. 6 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  7. 7 Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»
  8. 8 Dos reclusos en el banquillo por episodios violentos en la cárcel de Topas: «Estáis muertos, malparidos»
  9. 9 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  10. 10 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves

La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves