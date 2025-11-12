La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves Se prevén hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta estará activa desde las 14:00 hasta las 23:59 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a aviso naranja el riesgo por fuertes lluvias en la sierra de Salamanca para este jueves, 13 de noviembre. Y es que se espera una precipitación acumulada de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que ha llevado a calificar el fenómeno como 'de riesgo importante', con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%.

El aviso estará activo desde las 14:00 hasta las 23:59 horas y se espera que las lluvias sean especialmente intensas durante la tarde y en las primeras horas de la noche. Las localidades más afectadas podrían ser La Alberca, Ciudad Rodrigo, Los Santos, Béjar y Guijuelo, así como otras ubicaciones de la zona de montaña.

De esta forma, la situación se agrava con la llegada de la borrasca 'Claudia', que afectará a la capital y a la provincia y también al oeste peninsular durante lo que resta de semana, con chubascos persistentes, vientos del sur de flojo a moderado y rachas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas de montaña y en algunas áreas de la meseta. Los cielos permanecerán cubiertos, con precipitaciones más intensas en Galicia, el extremo occidental del sistema Central, la cordillera Cantábrica y las islas occidentales de Canarias.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de 9 grados y máximas de 16 hasta el domingo, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 95% y el 100%. Además, la Junta de Castilla y León ha emitido alerta por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, que afectará especialmente al este de la región durante varios días.