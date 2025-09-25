Actividades para atraer a Candelario turistas todo el año

TEL Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La localidad de Candelario ha elaborado un completo programa de actividades hasta finales de año con el objetivo de desestacionalizar el turismo y atraer visitas más allá de los puentes festivos y el verano.

Forma parte de una decidida apuesta para sumar atractivos al turismo que se acerca hasta Candelario atraído por la belleza de su entorno natural y de sus calles.

Tras un verano con lleno en la localidad gracias a la celebración de la Noche de San Juan, los recorridos teatralizados, a las fiestas de Santa Ana y a la Boda Típica, entre otras actividades, el Ayuntamiento afronta el otoño con otras propuestas también atractivas para el turismo. La alcaldesa, Elvira Fernández, afirma que el municipio quiere consolidar una oferta turística para todo el año y no solamente en puentes festivos y temporada alta.

Y para ello, el Ayuntamiento ha elegido el lema «Estás en Candelario, respira hondo y disfrútalo», el Ayuntamiento ha programado propuestas con fechas aún por concretar ya que el equipo de Gobierno trabaja en estas semanas para definir toda la agenda. Como avance, prevé realizar rutas senderistas e interpretativas de cara a octubre, noviembre y diciembre y paseos micológicos para disfrutar de la belleza de la variedad cromática en otoño.

También destaca la calbotada así como charlas y coloquios junto con otras actividades organizadas especialmente para el público infantil y juvenil con el objetivo de dar participación a públicos de todas las edades.

El teniente de alcalde, Miguel Rodero, ha querido destacar la apuesta del Ayuntamiento para mantener el nivel turístico en otoño e invierno sin esperar a que llegue a la nieve. Por ello, el equipo de Gobierno hace los deberes en este final del verano para anticiparse a los meses de la nieve y consolidar una programación más allá de los meses con turistas de invierno.