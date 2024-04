Más de 800 reclamaciones en defensa de la atención médica en El Cerro

Los vecinos y pacientes de El Cerro han presentado más de 800 reclamaciones en materia sanitaria después de que una reorganización provisional de la atención sanitaria en la zona básica de salud de Béjar dejara a la localidad con un servicio más en precario que no ha solucionado las demandas de los vecinos.

Los representantes de los pacientes del pueblo han levantado la voz después de que, a lo largo de los últimos meses, hayan sido varias las incidencias que ponen en riesgo la atención médica a una localidad como El Cerro que se caracteriza por ser una de las de mayor longevidad y contar con varios vecinos mayores de cien años. Según señalan en una nota, la propuesta de traslado de su médico a Béjar se solucionará con un nuevo concurso de traslados que ha llegado ahora. Según temen los vecinos, no se va a cubrir esa plaza pese al compromiso adquirido con ellos hace meses y, por eso, han levantado la voz. En caso de que las autoridades sanitarias no cumplan con la demanda planteada (recuperación de la plaza del médico para la demarcación número 13 de El Cerro-Peñacaballera), no descartan movilizaciones.

Así lo anuncian en un comunicado hecho público en los medios de comunicación, que se recoge a continuación:

«Los representantes de los vecinos de El Cerro (Sofía Hernández, Juan Carlos Garavís y Pedro Pablo Sánchez), elegidos en asamblea hace unos meses, ya denunciamos públicamente lo que a todo el pueblo le parecía un atropello descarado por parte de la gerencia de atención primaria de Salamanca y más concretamente de su gerente (Luis Javier González Elena). En aquellos días, para cubrir un déficit de médicos en Béjar se decidió trasladar forzosamente a la médico de El Cerro (con plaza en propiedad). Esa arbitraria decisión afectaba a la asistencia sanitaria de toda la zona por lo que los alcaldes solicitaron una reunión con la gerencia. En ella se les comunicó que era una medida provisional, que se respetarían los días de consulta establecidos como mínimo legal (tres días a la semana para El Cerro) y que se restablecería la situación una vez resuelto el concurso de traslados de médicos. Los alcaldes aceptaron las explicaciones tras el compromiso del gerente.

Durante este tiempo hemos podido comprobar las enormes dificultades que han tenido los vecinos de El Cerro a la hora de acceder a los servicios de atención primaria, reflejadas en las numerosas reclamaciones realizadas (más de 800, sí, más de 800). Desde muy pronto se hicieron patentes las disfunciones provocadas: supresión de días de consulta por la libranza postguardia no sustituida del médico asignado (Montemayor del Rio) y, por tanto, incumplimiento flagrante de la normativa legal al respecto (orden de 15 de abril de 1991). Demasiadas semanas con menos días de consulta de las que marca esa normativa; problemas organizativos entre médico y enfermera, dada la imposibilidad de que coincidan al mismo tiempo en el consultorio como anteriormente. Los paganos los de siempre, los pacientes, que vienen sufriendo las dificultades y obstáculos que tiene que superar para poder ser atendidos dignamente; lista de espera en los pueblos. Lo nuca visto, lo ha conseguido el sr. gerente. Esperas de una semana para ser atendido. Con su lamentable decisión no ha conseguido mejorar sustancialmente la lista de espera en Béjar, pero la ha creado en la zona rural. Ejemplo de gestión incompetente. El domingo 28 de enero de este año se publicó una entrevista con el consejero de sanidad de SACYL. Palabras textuales: «si reorganizar la sanidad pasa por que el mundo rural se vea afectado, no me parece justo y no lo voy a hacer, lo diga quien lo diga». O el consejero miente o no se entera de lo que pasa en la gerencia de Salamanca. Habría que informarle…; atención médica a la carrera con una permanencia en el consultorio muy escasa, debido a que tiene que compartir su tiempo con los otros tres pueblos a los que atiende.

Pues bien, tras el concurso de traslados han quedado vacantes en nuestra zona, las demarcaciones de Puerto de Béjar, Montemayor del Río y El Cerro. Por información de que disponemos los dos primeros serán cubiertos por sendos profesionales, prácticamente ya asignados, pero no así la de El Cerro. Según informaciones, el gerente no tiene ninguna intención de cubrir esa vacante (plaza no amortizada) a pesar de haber profesionales disponibles, incumpliendo su promesa y su palabra. Parece que lo que hizo con los alcaldes fue engañarles para silenciarlos y dejar pasar el tiempo.

Los vecinos de El Cerro hemos sido pacientes y hemos confiado en la palabra de este servidor público, cuyo cometido es garantizar una atención primaria de calidad. Pero llegada la hora de cumplir con sus compromisos, el gerente no comparece. La indignación de la población es clara y manifiesta. El gerente no está a la altura del cargo que ostenta y demuestra absoluto desprecio por los vecinos de este pueblo. Mentir tan descaradamente es de un nivel ético impropio del cargo.

No vamos a permitir el agravio que están sufriendo especialmente nuestros mayores (El Cerro es una de los municipios de la provincia con mas personas que llegan a los 100 años). Si el gerente en vez de instalarse repetidamente en parámetros urbanos tuviera la más mínima sombra de empatía, la más mínima sensibilidad hacia las personas más vulnerables, conociera su cultura, esta situación no se hubiera ni siquiera planteado. Debería conocer cómo afrontan su día a día las personas mayores gracias a la solidaridad de los vecinos, cómo conviven con sus múltiples problemas de salud (limitaciones de movilidad, sensoriales, cognitivas…). Entendería entonces lo valioso que es para ellos disponer de un servicio sanitario digno, cercano y accesible, que en definitiva es un derecho básico. Aprenda un poquito de gestión basada en la empatía. Usted, señor gerente, siendo especialista en medicina familiar y comunitaria, les está poniendo trabas para poder permanecer en su pueblo, su entorno, donde han vivido toda su vida.

Pero tiene la oportunidad de enmendar su comportamiento en los próximos días y hacer valer su palabra. Está a tiempo. En caso contrario el pueblo hablará alto y claro en forma de movilizaciones«.

Por otro lado, la alcaldesa, Rosa Frades, ha manifestado también que el médico es «uno de los temas más importantes al cual hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para intentar restablecer el servicio del que disponíamos antes de los cambios efectuados hace unos meses y que perturban el bienestar de nuestros vecinos».