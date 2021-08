7 planes para hacer en la provincia de Salamanca durante el puente de agosto

Las fiestas de los pueblos y el verano son una pareja ideal, y aunque el coronavirus nos ha privado ya un año y nos está privando en parte este de disfrutar con todo de estas celebraciones, los municipios de la provincia no han querido dejar a sus vecinos y resto de visitantes sin estos festejos. Este puente de agosto congrega en sus tres días muchas fiestas en diversos pueblos de Salamanca, si has decidido quedarte y no sabes que hacer te proponemos siete actividades a las que puedes acudir este fin de semana largo que se avecina.

El Barrio, el viernes día 13 a las 22:30 en Guijuelo

El recinto de espectáculos de Guijuelo será esta noche el punto de encuentro de los fans de José Luis “Selu” Figuereo, más conocido como “El Barrio”. Los fans del cantante andaluz, conocidos como ‘barrieros’, tendrán la oportunidad de ver en directo a su cantante favorito en una actuación en la que presentará su nuevo disco, “El danzar de las mariposas”, aunque recordará otros temas muy conocidos.

Concurso de Cortes, Quiebros y Saltos, el viernes 13 a las 22:30 en Villarino

Regresa la adrenalina en estado puro a Villarino de los Aires, en el que saldrán al albero cuatro toros de la ganadería de El Parralejo. Además, el festejo contará con un homenaje a Héctor González “Torito”.

Espectáculo ‘Tierra Mestiza’, el sábado día 14 a las 23:00 en Cantalpino

En la plaza de España, actuación de la compañía Yorukalia con su espectáculo “Tierra mestiza” donde fusionan la danza española y el flamenco con piezas como bolero, rumba, copla y canción popular.

Gran evento taurino con Cayetano Rivera, el domingo día 15 a las 18:30 en Guijuelo

Cayetano Rivera, El Capea y Pablo Aguado lidiarán toros de la ganadería de Carmen Lorenzo en la Plaza de Toros de Guijuelo.

Representación de ‘La Loa’, el lunes día 16 a las 12:00 en La Alberca

Los albercanos pueden volver a saborear sus más ricos y valiosos legados culturales. Con dos actores por personaje, a modo de suplentes, por si uno pudiera dar positivo tras la PCR, con limitación de aforo, sillas con distancia de seguridad, y el espacio de siempre, en la plaza de la iglesia, pero acotado, las figuras más emblemáticas de esta representación en honor a la Virgen de la Asunción regresan al fin para deleitar al público con tintes tanto profanos como religiosos.

Orquesta París de Noia, el lunes 16 a las 23:30 en Babilafuente

La conocida orquesta pondrá el broche a la programación con un espectacular montaje de luz y sonido dentro de un espectáculo adaptado a la pandemia covid y con todas las medidas de prevención frente al virus, en el campo de fútbol. La recaudación se donará a Pyfano, Asprodes y Acción Verapaz. Babilafuente.

Feria Medieval de Vitigudino, del viernes 13 al domingo 14 en Vitigudino

La Avenida de Laureados de San Fernando acogerá a partir de las cinco de la tarde de este viernes la Feria Medieval de Vitigudino. Contará con al rededor de 25 expositores de artesanía y alimentación, además de la celebración de espectáculos de danza o fuego, entre otros.