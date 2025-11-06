Más de 330.000 personas han visitado Miróbriga en lo que va de este año El perfil medio del visitante son personas entre 40 y 49 años, con rentas medias y sin pernoctar en la ciudad

Desde enero de este año y hasta el mes de septiembre, 339.312 personas han visitado Ciudad Rodrigo. Este dato, recogido por la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que en colaboración con Telefónica Tech realiza un análisis de los dispositivos móviles localizados en estos municipios, basado en criterios marcados por los propios ayuntamientos.

«En nuestro caso, hemos discriminado que sean dispositivos que han permanecido más de dos horas en Ciudad Rodrigo», matizaba el alcalde, Marcos Iglesias, quien detalló la distinción entre «excursionistas y turistas, que son aquellos cuyo dispositivo marca que han estado más de un día aquí».

Sigue predominando la presencia de visitantes nacionales, con 265.828 personas, procedentes mayoritariamente de Madrid, Salamanca, Guipúzcoa y Cáceres. En cuanto al turismo internacional, la cifra total asciende a 74.600 visitantes, con Portugal en primer lugar, pero con una subida notable de franceses y alemanes.

Según los datos obtenidos, el perfil medio del visitante de Miróbriga corresponde a personas de entre 40 y 49 años, con rentas medias y que no pernoctan en la localidad, encajando en el apartado de excursionistas. El mes con más visitantes ha sido agosto, con más de 49.000 visitas, y entre los días de mayor afluencia de todo lo que va de año destacan los relativos al Carnaval del Toro.