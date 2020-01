Tanto el procurador del PP como el vicepresidente segundo de la Diputación criticaron al PSOE porque “ha sustentado su acción política en el embuste y el engaño” en una situación que “no vamos a permitir desde el PP” porque “en la política, no vale todo y no vamos a permitir que se juegue con algo tan importante. José María Sánchez recordó que “la única vez que ha podido gobernar el PSOE en Castilla y León pretendió cerrar cerca de 1.000 consultorios de menos de 100 habitantes” y afirmó que “ellos no van a dar ninguna lección de moralidad y gestión sanitaria”. Cruz también hizo referencia a que el PSOE está aprovechando “momentos puntuales de períodos de vacaciones” para decir que “se están retirando facultativos y eso no lo vamos a permitir”. También hablaron de la puesta en marcha del nuevo complejo hospitalario de Salamanca a lo largo de este año y, con respecto a las deficiencias detectadas en el hospital bejarano, afirmaron “Sacyl ya está trabajando en ello” y añadieron que “en Béjar, se va a seguir con el modelo tradicional de atención primaria y no va a haber ningún cambio”.