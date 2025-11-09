240 motivos de farola, figuras 3D y arcos luminosos reforzarán la decoración navideña en Santa Marta La localidad encenderá las luces e inaugurará la 'Villa Navideña' el 5 de diciembre

EÑE Santa Marta de Tormes Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

El municipio de Santa Marta de Tormes se prepara para la llegada de la Navidad con un amplio despliegue de arcos luminosos, figuras en 3D y motivos repartidos por avenidas, plazas y rotondas, que se encenderán el próximo 5 de diciembre junto a la inauguración de la 'Villa Navideña'. En este sentido, destacan los 14 arcos en la avenida Madrid, 4 en la calle Bajada del Río, 3 en la calle Ricardo Marcos, 2 en la calle Virgen del Carmen y 1 en la plaza del Ayuntamiento. Además, se instalarán letreros con la frase 'Feliz Navidad' en el balcón de la Casa Consistorial y en la rotonda de Matacán.

Como cada año, se instalarán también motivos luminosos en las farolas de las rotondas de Santa Marta y San Blas, en distintos puntos de la avenida de Madrid, así como en las calles Capitán Gutiérrez Mellado, Félix Rodríguez de la Fuente, carretera de Naharros y avenida de Burgos.

Además, para completar la iluminación navideña de Santa Marta, se colocará una figura en 3D en la plaza de las Víctimas del Terrorismo; estrellas en 3D en el parque Repsol de Valdelagua, en la rotonda de la avenida de Edimburgo y en la glorieta Puerta de Santa Marta; y un reno en 3D en la rotonda de la avenida de Fontana.

También se instalarán conos luminosos en la rotonda que conecta Átyka con Aldebarán, en la rotonda del monolito de Aldebarán y en la rotonda de la iglesia de Valdelagua. Asimismo, se habilitará un reno en 3D en el parterre ubicado frente a la rotonda de Matacán, un nogal en 3D en la entrada a Átyka desde la carretera de Alba y un nacimiento luminoso en el parque de la urbanización Villas de Valdelagua.

«La iluminación se reforzará con 240 motivos de farola que son propiedad del Ayuntamiento y que se instalarán en diferentes puntos del municipio», explica Marta Labrador, concejala de Fomento.