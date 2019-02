Los aficionados a las motos tienen este fin de semana una cita en Sequeros

Este fin de semana se celebra en la localidad de Segueros el "Aventura Trail", un evento motero organizado por I Bike Spain y la Diputación de Salamanca, con el apoyo de Anlas, la marca premium de neumáticos de moto que distribuye en exclusiva Grupo Andrés. Este evento está enmarcado dentro del proyecto "Salamanca en Moto" y se presentó oficialmente en Intur.

Alrededor de un centenar de motoristas se han inscrito en esta prueba 'off road' no competitiva. Se trata de una actividad moto turística que pondrá a prueba la destreza, dotes de orientación y compañerismo de los participantes. Según la organización "la conducción de motos no está reñida con el disfrute de la naturaleza, deleite de la gastronomía y el conocimiento cultural de los distintos rincones del mapa". Y partiendo de esta idea se ha concebido el desarrollo de 'Aventura Trail'.

Los motoristas comenzarán a llegar a distintos puntos de la sierra salmantina el viernes 1 de marzo para asistir a la presentación del evento y la charla técnica que se imparte desde la organización. Esta charla se realizará en el Teatro León Felipe de la localidad de Sequeros. El sábado, día 2 de marzo, se pondrán en marcha al amanecer para recorrer un circuito en el que, con Sequeros como punto de partida, se mezclan pistas, cemento, carreteras rotas y carreteras secundarias. "El trayecto se realiza mediante la combinación de roadbook, mapas, gps y brújula, sin ánimo de buscar la complicación sino el espíritu aventurero", explican desde I Bike Spain. Los motoristas podrán acudir con motos tipo Trail o Maxi Trail, independientemente de la cilindrada y antigüedad de los vehículos.

El objetivo de la convocatoria es disfrutar de un fin de semana de turismo, moto y naturaleza, conociendo el entorno rural, su cultura y gastronomía. Todo ello con buenas dosis de habilidad, pericia y capacidad de orientación sobre dos ruedas.

