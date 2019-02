Triste despedida de José Pinto en redes sociales

El fallecimiento del ganadero salmantino, José Pinto, ha causado repercusión, no solamente en la provincia salmantina, sino que medios nacionales se han hecho eco. La noticia de su muerte se ha colado en el 'top 10' de tendencias de Twitter a los pocos minutos de conocerse.



Muchos han sido los que han recordado al ganadero en redes sociales. Desde Caja Rural de Salamanca han emitido un comunicado en el que transmiten su "más sentido pésame por el fallecimiento de José Pinto" explicando "la gran suerte" que han tenido de trabajar con él. Definen al ganadero como una persona que "aparte de atesorar una gran cultura, se caracterizó por su sencillez y humanidad". Con una profunda tristeza, transmiten todo su "apoyo y cariño a su familia y amigos".





Todo nuestro ánimo y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del ex concursante del equipo de #LosLobos, José Pinto.

Desde #A3Boom recordaremos con mucho cariño su paso por el programa. pic.twitter.com/ju7E4QCVUr — ¡Boom! (@A3Boom) 27 de febrero de 2019

Hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Jose Pinto que fue durante tanto tiempo parte de la familia de #saberyganar. DEP pic.twitter.com/gdcqMoKgKZ — La 2 (@la2_tve) 27 de febrero de 2019

¡¡¡ Sin palabras !!!



Estamos muy tristes ante el repentino fallecimiento de nuestro querido José Pinto.



Un hombre que lució con orgullo nuestra camiseta en la televisión y que estuvo en el Municipal de Guijuelo junto a nosotros.



DEP José. pic.twitter.com/Ds1PwizTNw — CD Guijuelo Oficial (@clubdepguijuelo) 27 de febrero de 2019

Descanse en Paz José Pinto, embajador y defensor a ultranza de nuestra tierra. El unionismo envía el más sincero pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/KlNztNo1M6 — Unionistas CF (@UnionistasCF) 27 de febrero de 2019

Desde la primera vez que lo vi en Saber y Ganar, me llamó muchísimo la atención: una persona inteligentísima, educada, solidaria y, sobre todo, humilde; todo un ejemplo a seguir.

DEP José Pinto. https://t.co/TMSkNwW133 — Sabela Thais (@sabelathais) 27 de febrero de 2019

Con la de buenos ratos que nos ha dado este hombre con su sabiduría y buen humor... DEP ?? — Miki Martí ? (@xyder77) 27 de febrero de 2019

No me lo puedo creer, era el mejor sin duda. . Que injusta es la vida.

Fallece José Pinto de forma repentina https://t.co/i2UJ6MHxoL vía @LaGacetaSA — Anubis (@Anubis_ultratum) 27 de febrero de 2019

Desde Atresmedia lamentamos el fallecimiento de José Pinto, ex miembro de Los Lobos (@boomA3). Siempre recordaremos con cariño su paso por el concurso de @antena3com. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a todo el equipo de Los Lobos. pic.twitter.com/kuY9V8WZRC — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 27 de febrero de 2019

En Ciudad Rodrigo hay mucha consternación... Qué pena. Iba a ser el pregonero de nuestro Carnaval en dos días.

?? https://t.co/NyvbruW1eS — Natalia (@NataliaCorvo26) 27 de febrero de 2019

Por otro lado, el programa donde el ganadero participó, '¡Boom¡', ha dado su "más sentido pésame" a la familia y amigos del salmantino añadiendo que recordarán su paso por el programa.Jordi Hurtado también se ha pronunciado para recordar el paso de José Pinto por 'Saber y Ganar' explicando que es "una gran putada, porque te queremos muchísimo". "No solo por tus conocimientos sino por tu alegría de vivir", explica el presentador "la gran familia de 'Saber y Ganar ' siempre te recordará con un cariño inmenso".Sin embargo no han sido los únicos, conocidos o no, han sido muchas las personas que han querido dar un último adiós a José Pinto a través de sus redes sociales y agradecer los buenos ratos que, gracias a él, han pasado.